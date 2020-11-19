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Pompeo'dan tartışmalı Batı Şeria ziyareti

19.11.2020 23:20 | Son Güncelleme:
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Pompeo'dan tartışmalı Batı Şeria ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Filistin topraklarında yer alan Yahudi yerleşim yerlerini ve İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ni ziyaret etti.

Pompeo, bu bölgelerin İsrail'e ait olduğunu ileri sürdü.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşimlerini ziyaret etti. Filistinlilerin büyük tepki gösterdiği ziyaretle tarihte ilk kez bir ABD dışişleri bakanı, uluslararası hukuka aykırı kabul edilen söz konusu yerleşim yerlerine ziyaret gerçekleştirmiş oldu.

Mamüllere Made in İsrail etiketi yapıştırılacak

Pompeo burada yaptığı konuşmada bir adım daha ileri giderek, bundan böyle Filistin'e ait Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinden ABD'ye ihraç edilecek mamüllere "Made in Israel" etiketi yapıştırılacağını ifade etti.

Uluslararası hukukun Filistin toprakları olarak gördüğü Batı Şeria'da hiçbir Filistinli yönetici ile bir araya gelmeyen Pompeo'nun bu ziyareti ve özellikle "Made in Israel" kararı ile ilgili sert söylemlerde bulunan Filistin lideri Mahmut Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyna, "Bu karar açık bir biçimde uluslararası hukuku çiğniyor" ifadesini kullandı. 1990'lı yıllarda, uzun süreli müzakerelerin ardından imzalanan ve İsrail ile Filistinliler arasındaki ilişkileri hukuki bir zemine oturtması amaçlanan Oslo Sözleşmesi de, ileride imzalanacak kalıcı bir barış antlaşmasının ardından söz konusu bölgenin Filistin idaresi altında olmasını öngörüyor.

Bir başka ilk: Golan Tepeleri ziyareti

İsrail ziyareti esnasında bir ilke imza atarak, bu ülkenin işgali altındaki Golan Tepeleri'ni de ziyaret eden ABD dışişleri bakanı olan Pompeo, "Burası İsrail'in bir parçasıdır" dedi.

Bakan Pompeo, İsrail seyahatine başlamadan önce yaptığı açıklamada, Golan Tepeleri'nin, ABD tarafından İsrail toprakları olarak tanınmasının, Başkan Donald Trump'ın bir kararı olduğunu ve bunun "tarihi açıdan önemli" olduğunu ifade etmişti.

Pompeo'nun Golan Tepeleri'ni ziyaretine ise sert tepki, bölgeye uluslararası hukuka göre egemen olması gereken Suriye'den geldi. Suriye'nin resmi medya organlarında yapılan yayınlarda hükümetin, uluslararası hukuku zedeleyen bu "provokatif" ziyaret nedeniyle uluslararası toplumu, ABD'yi kınamaya davet ettiği bildirildi.

İsrail, komşusu Suriye ile arasında, 1967'de yaşanan Altı Gün Savaşı'ndan bu yana, stratejik açıdan büyük öneme sahip Golan Tepeleri'ni işgal altında tutuyor.

AFP,Reuters / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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