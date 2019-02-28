Pompeo'dan Trump-Kim zirvesine ilişkin açıklama

HANOİ (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvede anlaşma sağlanamamasına karşın Kuzey Kore ile görüşmelerin devam edeceğini bildirdi.

Pompeo, Vietnam'ın başkenti Hanoi'den Filipinler'in başkenti Manila'ya giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni görüşmelerin henüz planlanmamasına rağmen ekibinin işe hemen koyulacağını söyledi.

Trump ve Kim arasında Hanoi'de düzenlenen zirvede bazı ilerlemelerin kaydedildiğini fakat bir anlaşma imzalamayı gerektirecek bir noktaya varılamadığını belirten Pompeo, Kuzey Kore ile görüşmelerin süreceğini ifade etti.

- 2. zirvede anlaşma sağlanamadı

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Hanoi'de dün başlayan zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık" ifadesini kullanmış ve Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.