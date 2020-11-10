Pompeo’dan ‘Trump’ın İkinci Dönemine Geçiş’ Vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu haftadan itibaren aralarında Türkiye, İsrail ve Fransa’nın da olduğu bir dizi ülkeyi ziyaret edeceğini açıkladı. Pompeo, “İkinci Trump yönetimine geçiş sürecinin pürüzsüz olacağını” da söyledi.
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısının başında bu hafta Cuma gününden itibaren ziyaret etmeyi planladığı ülkeleri saydı. ABD Dışişleri Bakanı, Fransa, Türkiye, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Gürcistan’ı ziyaret edeceğini belirtti.
Basın toplantısında çekişmeli geçen ve resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’ın kazandığı seçim sonuçları ve Trump’ın seçim kampanyasının hukuki itirazları da gündeme geldi.
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya Dışişleri Bakanlığı’nın Joe Biden’ın ekibiyle irtibata geçmeye hazırlanıp hazırlanmadığı ve hangi noktada bu süreçteki gecikmenin ulusal güvenlik açısından risk teşkil edeceği soruldu.
Mike Pompeo, “İkinci dönem Trump yönetimine pürüzsüz bir geçiş süreci olacak. Biz hazırız. Dünya neler yaşandığını izliyor. Bütün oylar sayılacak. Süreç tamamlanacak. Bu süreç anayasada net bir şekilde yer alıyor. Dünya, Dışişleri Bakanlığı’nın bugün ve 20 Ocak’ta hangi başkan göreve geldiği andan itibaren de başarılı olmasını sağlamak için gereken geçiş sürecinin başarılı olacağından emin olmalı” şeklinde konuştu.
Pompeo, “Ben Dışişleri Bakanıyım. Tüm dünyadan bana telefon geliyor. Hukuki bir sürecin olduğunu ve bunun zaman alabileceğini biliyorlar. 2000 yılındaki seçimlerde bu süreç 37 günden fazla zaman almıştı. O zaman da başarılı bir geçiş süreci olmuştu. Her yasal oy sayılmalı” şeklinde konuştu.
Reuters haber ajansı muhabiri basın toplantısında Mike Pompeo’ya, “Diplomatlarınızı seçim sonuçlarını nasıl anlatmaları gerektiği konusunda nasıl yönlendiriyorsunuz? ABD Dışişleri Bakanlığı sık sık dünyada adil ve özgür seçimleri teşvik eden ve kaybedenlerin de sonuçları kabullenmesi gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor. Trump’ın seçimde yenilgiyi kabul etmeyi reddetmesi bu çabalara zarar vermiyor mu? diye sordu.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Reuters muhabirinin sorduğu soruya sert çıkarak, “Saçma bir soru sordunuz. Saçma olduğunu biliyorsunuz. Bunu bildiğiniz için böyle bir soru sordunuz” dedi.
Pompeo, “Bu bakanlık tüm dünyadaki seçimlerin adil, özgür ve güvenli bir şekilde yapılması konusunu son derece önemsiyor. Bunun sağlanması için görevlilerimiz bazen kendi hayatlarını riske atıyor. Seçim sonuçlarının halkın iradesini yansıtıp yansıtmadığını anlamak bizim sorumluluğumuz. ABD’de yapılan seçimlerde de kullanılan her oyun sayılmasını beklememiz de uygun. Seçim sistemimiz anayasada net bir şekilde yer alıyor. Sanırım hepimiz sürecin işlemesini ve oyların tamamının sayılmasını isteriz” yanıtını verdi.
BAE’ye 23 milyar dolarlık silah satışı
Mike Pompeo’nun basın toplantısından bir süre önce yapılan yazılı açıklamada da, Trump yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri’ne 23 milyar dolar değerinde gelişmiş silah sistemleri satışına onay verdiği konusunda Kongre’yi bilgilendirdiği belirtildi.
BAE’ye satılacak gelişmiş silah sistemleri arasında silahlı drone’lar ve F-35 savaş uçakları da yer alıyor.
BAE, Eylül ayında İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik anlaşma imzalayan üç Arap ülkesi arasındaydı.
İsrail başlangıçta Birleşik Arap Emirlikleri’ne F-35 savaş uçaklarının satılması olasılığına tepki göstermiş ancak daha sonra ABD’den İsrail’in bölgedeki askeri üstünlüğünün korunacağı yönünde güvence gelmesinin üzerine itirazından vazgeçmişti.