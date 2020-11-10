Pompeo’dan ‘Trump’ın İkinci Dönemine Geçiş’ Vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu haftadan itibaren aralarında Türkiye, İsrail ve Fransa’nın da olduğu bir dizi ülkeyi ziyaret edeceğini açıkladı. Pompeo, “İkinci Trump yönetimine geçiş sürecinin pürüzsüz olacağını” da söyledi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısının başında bu hafta Cuma gününden itibaren ziyaret etmeyi planladığı ülkeleri saydı. ABD Dışişleri Bakanı, Fransa, Türkiye, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Gürcistan’ı ziyaret edeceğini belirtti.

Basın toplantısında çekişmeli geçen ve resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’ın kazandığı seçim sonuçları ve Trump’ın seçim kampanyasının hukuki itirazları da gündeme geldi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya Dışişleri Bakanlığı’nın Joe Biden’ın ekibiyle irtibata geçmeye hazırlanıp hazırlanmadığı ve hangi noktada bu süreçteki gecikmenin ulusal güvenlik açısından risk teşkil edeceği soruldu.

Mike Pompeo, “İkinci dönem Trump yönetimine pürüzsüz bir geçiş süreci olacak. Biz hazırız. Dünya neler yaşandığını izliyor. Bütün oylar sayılacak. Süreç tamamlanacak. Bu süreç anayasada net bir şekilde yer alıyor. Dünya, Dışişleri Bakanlığı’nın bugün ve 20 Ocak’ta hangi başkan göreve geldiği andan itibaren de başarılı olmasını sağlamak için gereken geçiş sürecinin başarılı olacağından emin olmalı” şeklinde konuştu.