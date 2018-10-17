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Pompeo'dan Türkiye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 18:38 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "Yakında bir karara varacağız. (Türkiye'ye yaptırımlar) Onların şu anda kaldırılmasının bir mantığı var fakat henüz nihai karar verilmedi. Bu konu hakkında Başkan ile görüşmem lazım"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Rahip Andrew Brunson'la ilgili olarak Türkiye'ye getirdiği yaptırımlarla ilgili yakın zamanda karar vereceklerini açıkladı.

Pompeo, temaslarını tamamladığı Türkiye'den ayrıldıktan sonra uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Amerikalı Rahip Andrew Brunson konusuyla ilgili olarak ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin yorumu sorulan Pompeo, "Yakında bir karara varacağız. (Türkiye'ye yaptırımlar) Onların şu anda kaldırılmasının bir mantığı var fakat henüz nihai karar verilmedi. Bu konu hakkında Başkan ile görüşmem lazım." şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, Rahip Brunson, Suriye ve ikili ilişkiler konularının ele alındığını bildirmişti.

Bakan Pompeo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede Suriye dahil ikili konuların ele alındığını belirten Nauert, Pompeo'nun Erdoğan'a Rahip Brunson'ın serbest kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini aktarmıştı.

Sözcü, Pompeo'nun ayrıca Erdoğan'a Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili ABD'nin kaygılarını ilettiğini ve soruşturma için her türlü yardıma hazır olduklarını söylediğini kaydetmişti.

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ABD ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye

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