Pompeo'dan Türkiye'ye Başsağlığı ve Destek Mesajı

Suriye’nin kuzeybatısındaki Türk askerlerinin Suriye rejiminin İdlib bölgesine yönelik operasyonunda hedef olması ve bir hafta içinde 13 Türk askeri personelinin hayatını kaybetmesiyle ilgili ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter’dan bir açıklama yaptı.

Pompeo mesajında “İdlib’de hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Esad rejiminin ve Rusya’nın saldırıları durmalıdır. Bu istikrarsızlaştırıcı saldırıya karşı atılacak adımları koordine etmesi için Jim Jeffrey’i Ankara’ya gönderdim. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü İdlib’de Suriye rejiminin saldırısında beş Türk askerinin daha hayatını kaybetmesinin ardından ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Türkiye’ye giderek temaslarda bulunacağı belirtilmişti.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği de bugün Jeffrey’nin Türkiye seyahati ve Suriye’de artan şiddetle ilgili Twitter’dan açıklama yaptı. Üç parça halindeki açıklamada,

“Büyükelçi Jeffrey, Esad rejiminin Rusya’nın desteğiyle İdlib’de gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı askeri saldırıyı ve Suriye’deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için birlikte nasıl çalışabileceğimizi ele almak üzere Ankara’da üst düzey Türk yetkililerle görüşecektir.”