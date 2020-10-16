Pompeo'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ Eleştirisi

Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ’da geçici ateşkesin ihlali yeni çatışmalarla devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye’nin yaklaşımının bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiğini savundu.
Uluslararası alanda Azerbaycan toprakları olarak tanınan ancak Ermeniler’in kontrolundaki Dağlık Karabağ’da Eylül ayında yeniden alevlenen çatışmalar 1990’lardan bu yana bölgedeki en şiddetli krize dönüştü. İnsani krizin eşiğine gelinen uzlaşmazlıkta Türkiye’nin Azerbaycan’a desteğini sürdürmesi Amerika da dahil batılı ülkelerin eleştirilerine neden oluyor.
Bölgedeki durumun şu an “barut fıçısı” niteliğinde olduğunu söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin tutumunun ortamı daha da kızıştırdığı görüşünü savundu.
Türkiye’nin Azerbaycan’a askeri desteği sürerken, Rus haber ajansı RIA’ya göre Rusya da Hazar Denizi’nde askeri tatbikata başladı. Dağlık Karabağ’daki savaşa Türkiye ve Rusya’nın da dahil olabileceği endişeleri dile getiriyor.
Azerbaycan ve Ermenistan yetkilileriyse Rusya’nın arabuluculuğunda devreye sokulan geçici insani ateşkesin ihlalinde birbirlerini suçlamaya devam ediyor.
Ermenistan Savunma Bakanı Artsrun Hovhannisyan konuyla ilgili son açıklamasında Azerbaycan’ın “insani yardım anlaşmasını tamamen hiçe sayarak” Dağlık Karabağ’ın kuzeyini bombaladığını ileri sürdü. Hovhannisyan, Azeri güçlerin daha sonra Ermeni güçleri tarafından geri püskürtüldüğünü iddia ederek “Düşmanın piyadeleri ordumuzun darbesinden kaçtı” şeklinde konuştu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa Hovhannisyan’ın iddiaları reddedildi, Azerbaycan güçlerinin bölgede avantajı yeniden ellerine aldığı ileri sürüldü.
Dağlık Karabağ yerel yönetimi yetkililerinden alınan son verilere göre 29 yeni askeri can kaybı yaşandı ve 27 Eylül’de başlayan çatışmalardan bu yana ölen Ermeni asker sayısı 633’e yükseldi.
Azerbaycan yetkilileri askeri can kayıplarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak Azeri başsavcılığının aktardığına göre siviller arasında 222 yaralı, 47 de can kaybı var.
Ermeni ve Azeri güçler arasında devam eden çatışmalar Azerbaycan’dan Avrupa’ya açılan doğal gaz ve petrol boru hatlarının bulunduğu alana yakın bir bölgede yaşandığından bölgesel ve küresel çapta olumsuz etkisinin büyük olabileceği kaygısı da yaratıyor.
Türkiye’nin Azerbaycan’a kaynak desteğiyle ilgili endişelerini dile getiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo WSB Atlanta’ya verdiği röportajda, uzlaşmazlığın “zaten bir barut fıçısı gibi olan duruma üçüncü aktörlerin müdahale ederek fitillemesi yerine diplomatik yollarla” çözülebileceğini söyledi.
NATO müttefiklerinin eleştirilerine tepki gösteren Türkiye, Ermenistan’ı Azerbaycan topraklarını işgal etmekle suçlamaya devam ederken Ermenistan yetkilileriyse Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan tarafından işgal edilmeye çalışıldığını söylüyor.