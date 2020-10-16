Pompeo'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ Eleştirisi

Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ’da geçici ateşkesin ihlali yeni çatışmalarla devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye’nin yaklaşımının bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiğini savundu.

Uluslararası alanda Azerbaycan toprakları olarak tanınan ancak Ermeniler’in kontrolundaki Dağlık Karabağ’da Eylül ayında yeniden alevlenen çatışmalar 1990’lardan bu yana bölgedeki en şiddetli krize dönüştü. İnsani krizin eşiğine gelinen uzlaşmazlıkta Türkiye’nin Azerbaycan’a desteğini sürdürmesi Amerika da dahil batılı ülkelerin eleştirilerine neden oluyor.

Bölgedeki durumun şu an “barut fıçısı” niteliğinde olduğunu söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin tutumunun ortamı daha da kızıştırdığı görüşünü savundu.

Türkiye’nin Azerbaycan’a askeri desteği sürerken, Rus haber ajansı RIA’ya göre Rusya da Hazar Denizi’nde askeri tatbikata başladı. Dağlık Karabağ’daki savaşa Türkiye ve Rusya’nın da dahil olabileceği endişeleri dile getiriyor.

Azerbaycan ve Ermenistan yetkilileriyse Rusya’nın arabuluculuğunda devreye sokulan geçici insani ateşkesin ihlalinde birbirlerini suçlamaya devam ediyor.