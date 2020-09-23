Pompeo’dan Türkiye’ye Huawei Uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington Examiner’a Çin’in Huawei üzerinden dünyadaki nüfuzunu arttırma çabalarına ilişkin konuştu. Habere göre, Türkiye’de önemli miktarda veri bulunduğuna dikkat çeken Pompeo, “Bu verinin Çin Komünist Partisi’nin elinde bulunması çok daha dikkatli olmamız gerektiği anlamına geliyor” dedi. Corona virüsü salgınının ardından ABD’nin ilişkilerinin daha da gerginleştiği Çin ve Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, bir süredir Trump yönetiminin hedefinde. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington Examiner’a verdiği röportajda, “Türkiye’nin Huawei ve diğer Çinli şirketlere bağımlılığının artmasının ABD ile askeri işbirliğini olumsuz etkileyebileceği” uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD’de muhafazakar haber sitesi olarak bilinen Washington Examiner’a Çin’in teknoloji şirketi üzerinden dünyadaki nüfuzunu arttırma çabalarına ilişkin konuştu. İnternet sitesinin özel haberine göre, Türkiye’de önemli miktarda veri bulunduğuna dikkat çeken Pompeo, “Bu verinin Çin Komünist Partisi’nin elinde bulunması çok daha dikkatli olmamız gerektiği anlamına geliyor” dedi.

“Huawei’in Türkiye’de varlığını arttırması siber güvenlik sorunu” Çin’in Huawei ve ZTE şirketleri, son yıllarda Türkiye’de telekomünikasyon sektöründe öne çıkan teknoloji şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye’deki en büyük telekomünikasyon şirketi konumundaki Turkcell geçtiğimiz Şubat ayında cep telefonu uygulamaları altyapısını kullanmak üzere Çin teknoloji devi Huawei ile anlaşma imzaladı. Böylece Turkcell Huawei Mobil Hizmetler (HMS) adı verilen ve uygulama mağazasıyla bulut hizmeti veren sistemi Çin dışında kullanan ilk sağlayıcı oldu. Anlaşmanın imzalandığı basın toplantısında konuşan Turkcell CEO’su Murat Erkan, Nisan ve 2021 yılı sonuna kadar geçen dönemde, HMS sisteminin kullanılabildiği 1 milyon cep telefonu satmayı amaçladıklarını söylemişti. Amerikalı yetkililere göre, Çin teknoloji devinin Türkiye’deki varlığını arttırması ise ABD ile askeri ilişkileri olumsuz etkileyebilecek bir siber güvenlik sorununa yol açtı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “İletişim ağlarımızın, savunma ve güvenlik ağlarımızın güvenli olduğundan emin olmamız gerekiyor. Huawei’in Türkiye içinde ya da başka ülkelerde gittikçe artan faaliyetinden yalnızca askeri ve güvenlik iletişim ağları etkilenmeyecek. ABD verilerinin korunmasını sağlayacağız” dedi.

Washington Examiner’ın konuya ilişkin haberinde, Trump yönetiminin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alan Türkiye’yi F-35 savaş uçağı projesinden bir süre önce çıkardığı da anımsatıldı. ABD’li senatörün “İncirlik” açıklaması hatırlatıldı İnternet sitesi, Pompeo’nun Huawei konusunda Türkiye’ye yönelik uyarılarının Senato Dış İlişkiler Avrupa Alt Komisyonu’nun kıdemli üyelerinden Wisconsin Senatörü Ron Johnson’ın İncirlik açıklamasının ardından geldiğine dikkat çekti. Cumhuriyetçi Senatör Johnson, 23 Eylül’de yine Washington Examiner internet sitesine verdiği röportajda, ABD’li stratejistlerin Amerikan askerlerinin Adana’daki İncirlik Üssü’nden çekilmesi olasılığına hazırlandığını belirtmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de “Gittiği yol iyi değil. Doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye’deki varlığımız tehdit altında” ifadelerini kullanmıştı. ABD’li senatör, İncirlik’e alternatif olarak Yunanistan’ın Girit Adası’nın değerlendirildiğini söylemişti. Washington Examiner’ın haberinde, Çin’in telekomünikasyon şirketlerinin Türkiye’nin Pekin’le ekonomik ilişkilerinin yalnızca bir boyutunu oluşturduğu, Çin’in “Tek Kuşak Tek Yol” projesini Ankara üzerinden hayata geçirmeye çalıştığı belirtildi.

Haberde, Stanford Üniversitesi’nden Ayça Alemdaroğlu ile Chicago Üniversitesi’nden Sultan Tepe’nin Foreign Policy dergisi için kaleme aldıkları makaledeki analizlerine de yer verildi. Bu analizler kaynak gösterilerek, “Çin’in Türkiye’ye 2016-2019 yılları arasında 3 milyar dolar yatırım yaptığı ve önümüzdeki yıl sonuna kadar bu rakamı iki katına çıkarmayı planladığı” kaydedildi. Haberde, “2020 yılı içinde Çin’in İhracat ve Kredi Sigortası Şirketi’nin, ‘Tek Kuşak Tek Yol’ kapsamındaki projelerinde kullanılmak üzere Türkiye’nin Varlık Fonu’na 5 milyar dolar tutarında yatırım vaadinde bulunduğu” ifadeleri yer aldı. Pompeo: “Çin Komünist Partisi kaynaklarının kullanılmasının bedeli var” Washington Examiner’ın haberine göre, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in, Tek Kuşak Tek Yol projesi finansmanını Türkiye gibi stratejik ülkeler üzerinde nüfuz kurma amacıyla kullandığını söyledi, “Çin Komünist Partisi’nden gelen bu kaynakların kullanılmasının gerçek bir bedeli var. Bu ülkelerde yaşayanlar bundan olumsuz etkilenecek. Bu sadece Güneydoğu Asya ve Türkiye için değil ABD için de geçerli” dedi.