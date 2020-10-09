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Pompeo’dan Türkiye’ye S-400 Çağrısı

09.10.2020 20:00 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’yi Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alımını yeniden gözden geçirmesi ve bu alımı geri çekmeye çağırdıklarını söyledi

Pompeo’dan Türkiye’ye S-400 Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’yi Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alımını yeniden gözden geçirmesi ve bu alımı geri çekmeye çağırdıklarını söyledi.

“Hugh Hewitt Show” adlı radyo programında “NATO Türkiye’yi kaybetti mi?” şeklindeki bir soru üzerine Pompeo, “Böyle olması gerekmiyor. Türkiye’nin iyi bir NATO ortağı olmasına, NATO’nun güney kanadının güvenliğine katkı sağlamasına ihtiyacımız var. S-400 silah sistemini satın alma yolunu seçmeleri bir talihsizlik. Bunu yeniden gözden geçirmeye ve bu alımı geri çekmeye çağırıyoruz” dedi.
Türkiye-Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimine ilişkin, “Bölgedeki bu NATO ortaklarının (Türkiye-Yunanistan) aralarındaki deniz ihtilafını çözmenin barışçı bir yolunu bulmalarını sağlamak için bölgeye gittim. Bu ihtilafı çözebilecek mekanizmalar, hukuki mekanizmalar ve uluslararası yasalar var. Baskı, korkutma, askeri faaliyetler bu sorunu çözmenin yolları değil. Umarım ilgili tüm taraflar bunun farkına varacaklar ve müzakere masasına geri dönerek aralarındaki ihtilaflara çözüm bulacaklardır” diye konuştu.

Pompeo, Eylül ayında önce Güney Kıbrıs, daha sonra da Yunanistan’da temaslarda bulunmuştu.

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