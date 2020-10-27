Pompeo’dan Uluslararası Dini Özgürlükler Günü Mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Corona virüsü salgınının patlak vermesinden bu yana çok sayıda ülkenin inançlarından dolayı haksız biçimde hapsedilen kişileri serbest bıraktığını belirterek, diğer ülkeleri de benzer adımları atmaya çağırdı.

Uluslararası Dini Özgürlükler Günü nedeniyle yazılı açıklama yayınlayan Pompeo, ABD’nin 22 yıl önce 1998 Uluslararası Dini Özgürlükler Yasası’nı onaylayarak, her yerde tüm insanların dini özgürlüklere sahip olması yönündeki temel hakkı destekleme ve korumaya olan bağlılığının yeniden altını çizdiğini hatırlattı. Pompeo, “Dini özgürlükler ve insan haysiyetinin diğer öğeleri, Amerikan dış politikasının her zaman kilit bir önceliğidir ve öyle de kalmaya devam edecektir” ifadesini kullandı.

Açıklamasında üç ülkeye özellikle değinen Pompeo, “Bugün itibariyle dünyada dini özgürlükleri en ağır biçimde ihlal eden üç ülke, Çin Halk Cumhuriyeti, İran ve Kuzey Kore, kendi halklarını susturmayı amaçlayan zorlayıcı tedbirleri daha da sıkılaştırmış durumda. Daha kötüsü, Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Komünist Partisi doktrinine uymayan din ve inançların her şeklini ortadan kaldırmaya çabalıyor” dedi.