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Pompeo’dan Uluslararası Dini Özgürlükler Günü Mesajı

27.10.2020 21:22 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı, tüm ülkeleri inançlarından dolayı haksız biçimde hapsettikleri kişileri serbest bırakmaya çağırdı

Pompeo’dan Uluslararası Dini Özgürlükler Günü Mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Corona virüsü salgınının patlak vermesinden bu yana çok sayıda ülkenin inançlarından dolayı haksız biçimde hapsedilen kişileri serbest bıraktığını belirterek, diğer ülkeleri de benzer adımları atmaya çağırdı.

Uluslararası Dini Özgürlükler Günü nedeniyle yazılı açıklama yayınlayan Pompeo, ABD’nin 22 yıl önce 1998 Uluslararası Dini Özgürlükler Yasası’nı onaylayarak, her yerde tüm insanların dini özgürlüklere sahip olması yönündeki temel hakkı destekleme ve korumaya olan bağlılığının yeniden altını çizdiğini hatırlattı. Pompeo, “Dini özgürlükler ve insan haysiyetinin diğer öğeleri, Amerikan dış politikasının her zaman kilit bir önceliğidir ve öyle de kalmaya devam edecektir” ifadesini kullandı.

Açıklamasında üç ülkeye özellikle değinen Pompeo, “Bugün itibariyle dünyada dini özgürlükleri en ağır biçimde ihlal eden üç ülke, Çin Halk Cumhuriyeti, İran ve Kuzey Kore, kendi halklarını susturmayı amaçlayan zorlayıcı tedbirleri daha da sıkılaştırmış durumda. Daha kötüsü, Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Komünist Partisi doktrinine uymayan din ve inançların her şeklini ortadan kaldırmaya çabalıyor” dedi.

Pompeo açıklamasında, ABD’nin 2020 yılının Şubat ayında Uluslararası Dini Özgürlükleri İttifakı’nı kurmasından bu yana 31 ülkenin bu konuda taahhüt ortaya koyduğunu belirterek, “Salgının başlangıcından bu yana, çok sayıda ülke inançlarından dolayı haksız biçimde hapsedilen bireyleri serbest bırakarak ailelerine yeniden kavuşmalarına izin verdi. Diğerlerini de aynı adımı atmaya çağırıyoruz” ifadesine yer verdi.

Dini özgürlükler konusuda küresel boyutta bir hareketlenme olduğunun artık bir gerçek olduğunu belirten Pompeo, “Uluslararası Dini Özgürlükler Günü’nde ABD dini özgürlükleri desteklemek ve korumaktan onur duymaktadır” dedi.

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