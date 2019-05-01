Pompeo’dan Venezuela’ya askeri müdahale sinyali

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Barışçıl bir geçişi tercih ederiz. Ancak gerekirse askeri müdahale olabilir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sabah saatlerinde basın mensuplarına Venezuela’daki darbe girişimine ilişkin açıklamada bulundu. Pompeo, "Barışçıl bir geçişi tercih ederiz. Ancak gerekirse askeri müdahale olabilir" dedi.

Pompeo daha önce ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ülkeyi terk etmeye hazırlandığını ancak Rusya’nın girişimi ile bundan vazgeçtiğini ifade etmişti.

