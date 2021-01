Pompeo’dan VOA Ziyaretinde “İfade Özgürlüğü” Vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo VOA genel merkezini ziyaret etti ve ifade özgürlüğünün önemini vurguladı. Pompeo, Voice of America’nın demokrasi ve özgürlüğü teşvike ilişkin çalışmalarını övdü dünyanın bu çabaya her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu söyledi.

VOA’in bağlı bulunduğu ana medya kuruluşu olan ABD Küresel Basın Dairesi’nin (U.S Agency for Global Media /USAGM) Genel Müdürü Michael Pack’in açılış konuşmasını yaptığı etkinliğin moderatörlüğünü ise VOA Direktörü Robert Reilly yaptı.

Konuşmasında Voice of America’nın 1942’de yaptığı ilk radyo yayınındaki açılışı olan “Haberler iyi olabilir. Haberler kötü olabilir. Ne olursa olsun size her zaman gerçeği bildireceğiz" cümlelerini hatırlattı. ABD Dışişleri Bakanı, “Voice of America’nın görevi Pekin ve Tahran’daki otoriter rejimlere bir platform vermek değil, demokrasiyi, özgürlüğü ve Amerika değerlerini teşvik etmektir” dedi.

Dışişleri Bakanı Pompeo, Amerika’nın diğer ülkelerden üstün olduğunu ve bu nedenle dünyayı dönüştürme misyonu olduğunu savunan teoriyi gündeme getirerek, “Amerikan istisnaiciliğinin sesisiniz. Bununla gurur duymalısınız” dedi.