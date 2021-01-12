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Pompeo’dan VOA Ziyaretinde “İfade Özgürlüğü” Vurgusu

12.01.2021 07:51 | Son Güncelleme:
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Pompeo’dan VOA Ziyaretinde “İfade Özgürlüğü” Vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo VOA genel merkezine yaptığı ziyarette, Voice of America’nın demokrasi ve özgürlüğü teşvike ilişkin çalışmalarını övdü dünyanın bu çabaya her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo VOA genel merkezini ziyaret etti ve ifade özgürlüğünün önemini vurguladı. Pompeo, Voice of America’nın demokrasi ve özgürlüğü teşvike ilişkin çalışmalarını övdü dünyanın bu çabaya her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu söyledi.

VOA’in bağlı bulunduğu ana medya kuruluşu olan ABD Küresel Basın Dairesi’nin (U.S Agency for Global Media /USAGM) Genel Müdürü Michael Pack’in açılış konuşmasını yaptığı etkinliğin moderatörlüğünü ise VOA Direktörü Robert Reilly yaptı.

Konuşmasında Voice of America’nın 1942’de yaptığı ilk radyo yayınındaki açılışı olan “Haberler iyi olabilir. Haberler kötü olabilir. Ne olursa olsun size her zaman gerçeği bildireceğiz" cümlelerini hatırlattı. ABD Dışişleri Bakanı, “Voice of America’nın görevi Pekin ve Tahran’daki otoriter rejimlere bir platform vermek değil, demokrasiyi, özgürlüğü ve Amerika değerlerini teşvik etmektir” dedi.

Dışişleri Bakanı Pompeo, Amerika’nın diğer ülkelerden üstün olduğunu ve bu nedenle dünyayı dönüştürme misyonu olduğunu savunan teoriyi gündeme getirerek, “Amerikan istisnaiciliğinin sesisiniz. Bununla gurur duymalısınız” dedi.

Mike Pompeo, VOA’in de bağlı bulunduğu ABD Küresel Basın Dairesi’ne misyonundan sapmama, Amerika için olumsuz haberler yerine Amerikan değerlerine daha fazla ışık tutma çağrısında bulundu. Pompeo ayrıca VOA’de personel alımına ilişkin güvenlik soruşturmalarının yeterli ve doğru olmadığını, bu sorunların yeni yönetim tarafından ele alınmaya başlandığını kaydetti.

Pompro, her hafta dünya genelinde 270 milyon kişinin 47 dilde VOA yayınlarını takip ettiğini şu sözlerle ifade etti: “Rejimin zincirlerinden kurtulmak isteyen İranlılar, Rusların dezenformasyon ve propagandası değil doğru habercilik isteyen Moldovalılar ve Ukraynalılar, 1949’dan beri acımasız rejimden bıkan Çinliler, Maduro yönetiminin yolsuzluklarını bilmek isteyen Venezuelalılar hala Amerika’ya umutla bakıyorlar.”

Dünyada Uygurca haber yayının sadece (Radio Free Europe/RFE) Özgür Avrupa Radyosu çatısı altında yapıldığına değinen Pompeo, Uygur yayın bölümünün Hong Kong’daki protestoları haberlerine taşımasını ve cesur çalışmalarını övdü.

Oturuma VOA Direktörü Reilly’nin sorularıyla devam eden Pompeo, yeni yönetimden hangi uluslararası konularda devamlılık beklediğine ilişkin soruya, Demokratlarla Şincan’daki Uygurlara yapılan zulümden bahsettiğini, yeni yönetimin bu konuya yaklaşımının aynı kalacağını umduğunu söyledi. Pompeo, bir sonraki ABD yönetiminin İran’la ilgili 2015’ten farklı bir yaklaşıma sahip olduğunu söyledi. Trump yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan edilmesi kararına da vurgu yapan Pompeo, yeni yönetimin Ortadoğu’da barış ve refahın inşası için çalışmaya devam edeceği konusunda umutlu olduğunu vurguladı.

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