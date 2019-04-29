Pompeo'dan Yemen'deki savaşta Suudi koalisyonuna destek

Pompeo, "Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndan uçan uçaklar risk altında ve ABD, vatandaşlarını korumakla yükümlü. Kongre'den ABD'nin Yemen'deki rolünü bitirmesine yönelik karar tasarısı geçtiğinde (Kudüs Gücü Komutanı) Kasım Süleymani ve Ayetullah (Ali Hamaney) çok mutlu olmuşlardı. Buna hiç şüphe yok. ABD’nin, vatandaşlarını tehlikeye sokan bu çatışmadan çekilmesi (onlara) zafer kazandıklarını düşündürtüyor." dedi.

Yemen'deki savaşta İran'ı suçlayan Pompeo, Tahran yönetiminin Husilere ülkenin en önemli limanlarından biri olan Hudeyde limanından çıkmamaları talimatını verdiğini, bu sebeple savaşın devam ettiğini belirtti.

Yemenli Husiler tarafından Suudi Arabistan'a atılan füzelerin ABD'ye yönelik tehdit oluşturduğunu ileri süren Pompeo, "Suudilere bu tehlikeli füzelere karşı savunmaları için verdiğimiz destek, Amerika’nın çıkarları için en uygun olanı." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona lojistik, istihbarat paylaşımı ve silah satışı sağlayan ABD hükümeti, Yemen'de yüksek sivil kayıpların yaşanmasında pay sahibi olmakla eleştiriliyor.

ABD Kongresinin her iki kanadı Temsilciler Meclisi ile Senatodan geçen ve ABD'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a desteğini kesmesini öngören yasa tasarısı, 16 Nisan'da Trump tarafından veto edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

