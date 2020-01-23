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Pompeo’dan yeni Lübnan hükümetine çağrı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.01.2020 12:38 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lübnan’da Hassan Diab başkanlığında kurulan yeni hükümete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Son üç aydır süren protestolar, Lübnan halkının siyasi liderlerinin partizan çıkarlarını bir kenara koyma ve ulusal çıkarlara göre hareket etme isteklerini yansıtıyor” dedi.

ABD, (DHA)- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lübnan’da Hassan Diab başkanlığında kurulan yeni hükümete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Son üç aydır süren protestolar, Lübnan halkının siyasi liderlerinin partizan çıkarlarını bir kenara koyma ve ulusal çıkarlara göre hareket etme isteklerini yansıtıyor” dedi.

Açıklamasında Lübnan halkının yolsuzluğa karşı mücadele ve reform talebine karşı hükümetin faaliyetlerinin Lübnan’ın yeni hükümeti için bir ‘test’ niteliğinde olduğunu belirten Pompeo, “Sadece gerçek ve somut reformlar gerçekleştirmede kararlı bir hükümet, Lübnan’da yatırımcı güvenini geri kazanabilir ve uluslararası yardımın kilidini açabilir. Son üç aydır süren birleşik, mezhepçi olmayan ve büyük ölçüde barışçıl protestolar, Lübnan halkının siyasi liderlerinin partizan çıkarlarını bir kenara koyma ve ulusal çıkarlara göre hareket etme isteklerini yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Pompeo hükümete ve güvenlik güçlerine, barışçıl protestolara katılan vatandaşların güvenliğini garanti altına alma çağrısında bulunarak, “Şiddet ve kışkırtıcı eylemlerin sivil söylemde yeri yoktur” dedi.

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