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Pompeo'nun Avrupa Temasları Sürüyor

15.02.2019 15:27 | Son Güncelleme

Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence’in, Avrupalı müttefik ülkeleri, Amerika’nın İran’a yaptırımlarının altını oymakla itham etmesinden birgün sonra, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, AB Dış Politika Şefi Federica Mogherini’yle buluştu

Pompeo'nun Avrupa Temasları Sürüyor

Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence’in, Avrupalı müttefik ülkeleri, Amerika’nın İran’a yaptırımlarının altını oymakla itham etmesinden birgün sonra, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, AB Dış Politika Şefi Federica Mogherini’yle buluştu.

Söz konusu görüşme Pence’in açıklamalarından önce takvime dahil edilmiş bir toplantıydı. Pence, AB ülkelerine yönelik eleştirilerini dün Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Ortadoğu’da barışla ilgili bir konferansta sarf etti.

İran’la varılan anlaşmanın görüşmelerinde de yer alan isimlerden biri olan Mogherini, Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo’yla Brüksel’de biraraya geldi. İkili toplantı öncesi kahvaltıda kameralara görüntü verdi.

Mogherini, bu esnada gazetecilerin Pence’in açıklamalarıyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Başkan Trump’ın özellikle NATO yükümlülükleri konusunda AB ülkelerine yönelik daha önce sert açıklamaları olsa da Başkan Yardımcısı Pence, bugüne dek daha ılımlı açıklamalarıyla bilinen bir isimdi.

Perşembe günü Mike Pence'in, İran konusunda AB ülkelerine yönelik eleştirel açıklamalarından önce Mogherini, nükleer anlaşma konusunda Amerika ve AB’nin farklı bakış açıları olduğunu söylemişti. AB Dış Politika Şefi, Avrupa’nın güvenliği açısından İran’ı, nükleer silah üretmekten uzak tutmanın önemli olduğuna dikkat çekti.

Avrupalı ülkeler, her ne kadar Yemen ve Suriye’de devam eden çatışmalarda, İran’ın etkisi konusunda Washington’un kaygılarını haklı bulduklarını söyleseler de nükleer anlaşmadan çekilme kararının hata olduğunu belirtiyorlar. Bu noktada ayrıca birçok Avrupalı firma, Amerika’nın yaptırım kararlarına uyarak İran’a yönelik yatırım ve iş planlarını da askıya almış durumda.

Fransa, Almanya ve İngiltere Ocak ayında üzerinde uzlaştıkları bir planla, Amerika’nın yaptırımlarını devre dışı bırakacak ve Amerika doları kullanılmadan İran’la ticaret yapılacak yeni bir sistemle petrol karşılığı ürün takası yöntemini onaylamışlardı.

Yine de uzmanlar böylesi bir sistemin işler hale gelmesinin aylar alacağını ve ancak çok küçük çapta işlemlerin yapılmasının mümkün olabileceğini belirtiyorlar.

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