Pompeo'nun Gündeminde Kıbrıs Vardı

Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides Washington’da Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla biraraya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklama, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert’ten geldi.

Açıklamada, iki bakanın karşılıklı ilişkileri arttırmanın önemi konusunda uzlaştıkları kaydedildi. Açıklamada ayrıca Hristodulides ile Amerika Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu yardımcısı A. Wess Mitchell tarafından ikili güvenlik ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi isteğine ilişkin açıklamanın imzalanmasından memnuniyet duyulduğu da kaydedildi. Nauert açıklamasında bu imzanın terörizmle mücadelede ortak çıkarları ilerleteceğini, sınır güvenliğini güçlendireceğini ve bölgesel istikrara katkı sağlayacağını belirtti.

Görüşmede Pompeo’nun ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin özel ekonomik alanındaki kaynaklarını teyit ettiği ve Amerika’nın Birleşmiş Milletler öncülüğünde Kıbrıs’ın bütün Kıbrıslılar’ın faydalanacağı iki taraflı, iki toplumlu federasyon çatısı altında birleştirilmesi çabalarına destek vermeye devam ettiği de vurgulandı.