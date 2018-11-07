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Pompeo'nun Gündeminde Kıbrıs Vardı

07.11.2018 21:12 | Son Güncelleme

Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides Washington’da Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla biraraya geldi. Görüşmeyle ilgili açıklamada iki bakanın karşılıklı ilişkileri arttırmanın önemi konusunda uzlaştıkları kaydedildi

Pompeo'nun Gündeminde Kıbrıs Vardı

Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides Washington’da Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla biraraya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklama, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert’ten geldi.

Açıklamada, iki bakanın karşılıklı ilişkileri arttırmanın önemi konusunda uzlaştıkları kaydedildi. Açıklamada ayrıca Hristodulides ile Amerika Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu yardımcısı A. Wess Mitchell tarafından ikili güvenlik ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi isteğine ilişkin açıklamanın imzalanmasından memnuniyet duyulduğu da kaydedildi. Nauert açıklamasında bu imzanın terörizmle mücadelede ortak çıkarları ilerleteceğini, sınır güvenliğini güçlendireceğini ve bölgesel istikrara katkı sağlayacağını belirtti.

Görüşmede Pompeo’nun ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin özel ekonomik alanındaki kaynaklarını teyit ettiği ve Amerika’nın Birleşmiş Milletler öncülüğünde Kıbrıs’ın bütün Kıbrıslılar’ın faydalanacağı iki taraflı, iki toplumlu federasyon çatısı altında birleştirilmesi çabalarına destek vermeye devam ettiği de vurgulandı.

Federal yapıdan sapma mı?

Bu arada Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, daha merkeziyetçi federal yapı önerisini savundu.

Anastasiades, adada iki tarafa daha fazla yetki verilmesinin karar alma konusunda tıkanmaları azaltacağını ve daha başarılı bir barış anlaşmasını ortaya çıkaracağını belirtti.

Anastasiades bununla birlikte hangi yetkilerin taraflara verileceğinin ayrıntılarına girmedi. Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı bunun adanın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını, günveliğini ve ekonomisini tehlikeye atmayacağını kaydetti.

Anastasiades, önerisinin federal modelden sapma olduğu yönünde eleştirilerle karşı karşıya. 1974’ten bu yana yürütülen müzakerelerde federal model temel alınıyor.

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Holl Lute barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için yeterli zemin oluşup oluşmadığını belirlemek için görüşmelerde bulunuyor.

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