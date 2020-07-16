"Pompeo'nun Hedefi Türkiye Değil''

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Sezer, ‘‘Kimileri ABD Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarını Türkiye ile de ilişkilendirmeye çalışsa da aslında yaptırım ve tehditler Türk Akımı 2 projesindeki Avrupa ülkelerini hedef alıyor. Türk Akımı’nda bildiğiniz gibi 2 farklı hat var. Birinci hat, Türkiye’ye gelen hat. Türkiye, BOTAŞ’ın daha önceki 4 milyar metreküplük doğalgaz taahhüdüne buradan devam ediyor. Ayrıca Türk özel sektör firmalarının da buradan taahhütleri var. Ama Amerika’nın kast ettiği bu değil. İkinci hat, Türkiye’den Avrupa ülkelerine gidecek. Sırbistan ve Bulgaristan ya hat döşüyor ya da mevcut hatları kullanmak için uğraşıyor. Pompeo’nun tehdidi aslında bu ülkelere ve daha sonraki yıllarda bu hatta girme ihtimali olan ülkelere yönelik’’ dedi.

Pompeo’nun açıklamasının doğrudan Türkiye’yi hedef almadığını düşünen Rusya ve enerji uzmanı Aydın Sezer, Ankara’nın bu konudaki sessizliğini de buna bağlıyor.

ABD, Rus doğalgazının Avrupa’ya yeni boru hatlarıyla taşınmasından rahatsızlık duyduğunu uzun süredir gizlemiyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün bu konuyu yeniden gündeme taşıyarak, Türk Akımı ve Kuzey Akım-2 boru hattı projelerine yatırım yapan firmaları ‘’Ya şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın’’ diyerek uyarmıştı.

‘‘Washington’ın Ankara’ya yaptırım uygulaması çok mümkün değil’’

Jeostratejist Yörük Işık da ABD Dışişleri Bakanı’nın çıkışının ABD ile Türkiye arasında yeni bir gerilime dönüşmesini en azından şu için ihtimal dahilinde bulmuyor.

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Işık, ‘‘Amerika’nın asıl konsantrasyonu Kuzey Akımı projesi. Zaten bunu uzunca bir süredir dile getiriyor. Türk Akımı’na gelince. Bana kalırsa Türk Akımı nedeniyle Washington’ın Ankara’ya yaptırım uygulaması şimdilik çok mümkün değil. Çünkü iki ülke arasında Libya ve İran dosyaları önemli. Bunlara ek olarak Karadeniz’deki işbirliği var. Amerika’nın Karadeniz’deki etkinliği artmış durumda. Türk Hava Kuvvetleri ile ortak çalışıyorlar. Bunlar ortadayken Amerika’nın bitmiş bir konu olan Türk Akımı üzerinden Türkiye’ye yaptırım uygulaması olası değil. Bence Pompeo’nun açıklaması yeni sonuçlar doğurmaz. Yaptırım listesi yayınlayıp Türkiye’den şirketleri buna dahil edene kadar bu konu tartışma yaratmaz’’ dedi.

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