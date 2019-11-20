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Pompeo’nun İstifa Etmeyi Planladığı İddiasına Yalanlama

20.11.2019 22:45 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Senato seçimlerinde yarışmak için bakanlık görevinden istifa etmeyi planladığı yönündeki haberi yalanladı

Pompeo’nun İstifa Etmeyi Planladığı İddiasına Yalanlama

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Senato seçimlerinde yarışmak için bakanlık görevinden istifa etmeyi planladığı yönündeki haberi yalanladı.

Amerika’da yayın yapan haber dergisi TIME, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun istifa etme hazırlığında olduğunu ve gelecek yılki seçimlerde Kansas eyaletinden Amerika Senatosu’na girmek üzere aday olacağını iddia etmişti.

Bakanlık sözcüsü Ortagus kısa bir açıklama yaparak Time’ın haberinin “tamamen yanlış” olduğunu belirtti. Ortagus açıklamasında, “Bakan’la (Pompeo) konuştum ve bu haberin tamamen yanlış olduğunu söyledi. Başkan Trump’ın dışişleri bakanı olmaya yüzde 100 odaklanmış durumda” dedi.

Derginin haberine göre Pompeo, dışişleri bakanlığı görevini önümüzdeki yıl bahar aylarına kadar sürdürme niyetindeydi. Ancak TIME dergisine konuşan ve adı açıklanmayan 3 Cumhuriyetçi partili üst düzey isim, Pompeo’nun, Trump’ın azil soruşturması dahil son gelişmelerden siyasi olarak zarar görmekten endişe ettiğini ve Trump’la olan ilişkilerinde de sorunlar yaşamaya başladığını söyledi.

Dergiye bilgi veren 3 isim, Pompeo’nun görevi bırakma tarihi olarak, yönetimden mümkün olan en yumuşak şekilde ayrılmasına olanak verecek bir zamanın seçileceğini belirtti.

Habere göre, Mike Pompeo’nun planlarını Başkan Trump’la paylaşıp paylaşmadığı konusunda bir bilgi yok. Uzunca bir süredir Pompeo’nun senatörlük yarışına katılacağına yönelik dedikodular Washington kulislerinde konuşulsa da Pompeo bu iddiaları reddediyor.

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