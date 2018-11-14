‘Pompeo’nun Kaşıkçı Kaydını Dinlemesi Uygun Olmazdı’

Konu Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’e soruldu. Sözcü, “Bakan (Mike) Pompeo böyle bir kayıt dinlemedi, dinlemesi uygun olmazdı” dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Bakan Mike Pompeo’nun haftasonu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’la telefonda görüştüğünü, Amerika’nın beklentisinin olayda rolü olanların hesap vermesi yönünde olduğunu bir kez daha yineledi. Sözcüye Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye’nin elinde olduğunu iddia ettiği ve Kaşıkçı’nın öldürüldüğü ana ait olduğu belirtilen ses kaydını dinleyip-dinlemediği soruldu.

Sözcü, “Pompeo böyle bir ses kaydı dinlemedi, üst düzey bir diplomat olarak kaydı dinlemesi uygun olmazdı” yanıtını verdi, neden uygun olmayacağı konusunda ise ayrıntı vermedi. Heather Nauert, Amerika’nın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kendi verilerini topladığını ve birçok kaynaktan gelen bilgileri değerlendirdiğini vurguladı.

“İsrail’e roket saldırıları durmalı”

Basın toplantısında İsrail ve Gazze arasında yükselen gerilim de gündeme geldi. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gazze’den İsrail’e roket saldırılarını kınadı, “Bu saldırılar durmalı. İsrail’in kendini savunma hakkına destek veriyoruz” diye konuştu. İsrail’in, Gazze’de gerilimin yükselmesinden hemen önce düzenlediği gizli operasyon konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı.

Heather Nauert’in basın toplantısı öncesinde, Amerika Dışişleri Bakanlığı yetkilileri aralarında bir Hamas liderinin de olduğu üç ismin yakalanması için beş milyon dolara kadar ödül konulduğunu duyurdu. O isimlerden biri Hamas’ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı olan Salih El Aruri. Sürgün hayatının bir bölümünü daha önce Türkiye’de geçiren Aruri’nin şu anda Lübnan’da olduğu, kendisinin İran ve Hamas arasında irtibatı sağlayan kişi olduğu belirtiliyor.