Pompeo'nun Suudi Arabistan ziyaretine Kaşıkçı eleştirisi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti de dahil Suudi Arabistan hakkındaki insan hakları ihlalleri iddialarına değinmemesi, ABD'li uzmanların ve eski hükümet yetkililerinin tepkisini çekti.

Pompeo'nun Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret ve Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu olduğu ileri sürülen Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmede, Cemal Kaşıkçı cinayeti de dahil bu ülke hakkındaki insan hakları ihlalleri iddialarına değinmemesi, eleştirileri de beraberinde getirdi.

Amerikan NBC'ye konuşan uzmanlar, eski hükümet yetkileri ve insan hakları grupları, Suudi Arabistan'ın muhaliflere uyguladığı baskılarda herhangi bir geri adım atmadığına dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Pompeo'nun insan hakları ihlallerine değinememesi, onlarca yıllık Amerikan diplomatik geleneğini bozdu ve bu durum, Washington'ın Suudi Arabistan ya da Orta Doğu'nun herhangi bir yerinde insan haklarının çiğnenmesine göz yummayacağına dair güçlü bir mesaj vermek için kaçırılmış bir fırsattır."