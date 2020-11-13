Pompeo'nun Tayvan Konusundaki Açıklamalarına Çin Tepki Gösterdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Tayvan’ın Çin’in bir parçası olmadığını söylemesi Çinli yetkilileri kızdırdı. Çin bölgede kendisinin çıkarlarına zarar verecek her türlü girişime karşılık vereceğini belirtti.

Çin, Tayvan’ın kendileri açısından en hassas ve önemli konulardan biri olarak adlandırıyor. Bu noktada Trump yönetiminin Tayvan’a verdiği destek Çin tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, katıldığı bir radyo programında Tayvan’ın Çin’in bir parçası olmadığını söyledi. Pompeo “ABD yönetiminin uyguladığı politakalar, otuz yıl önce Reagan yönetiminin yaptığı çalışmayla kabul edildi” ifadelerini kullandı.

Pompeo’nun açıklamarına yanıt Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin’den geldi. Wenbin “Pompeo ve benzerlerine Çin’in temel çıkarlarına zarar veren ve içişlerine karışan her müdahaleye, karşılık verileceğini ciddi bir biçimde söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

Çin daha önce aldığı bir kararla Tayvan’a silah satışı yapan Amerikalı şirketlere ambargo uygulamaya başlamıştı. Bu yıl içerisinde ABD’li yetkililerin Tayvan’ı ziyaretleri sırasında Çin savaş uçakları da Taipei yakınlarında uçuşlar yapmıştı.

Tayvan Dışişleri Bakanı Joanne Ou’ysa ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’ya açıklamaları nedeniyle teşekkür etti. Ou “Tayvan bağımsız bir ülkedir ve Çin Halk Cumhuriyet’inin bir parçası değildir. Mevcut durumdaki gerçek de budur” dedi.

Öte yandan önümüzdeki hafta Tayvanlı yetkililer ekonomi konularında temaslarda bulunmak üzere Washington’a bir ziyarette bulunacaklar.

