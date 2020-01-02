Pompeo'nun Yoğun Telefon Trafiğinde Gündem Irak ve İran

Irak’ta şu anda 5 bin ABD askeri görev yapıyor. ABD’nin geçtiğimiz hafta sonu Irak’taki Şii milislere ait hedefleri vurduğu hava harekatı ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi çağrılarını güçlendirdi. Büyükelçilik önündeki protestolara katılan göstericilerin çoğu, Irak’ta ABD’nin varlığına son vermenin temel amaçları olduğunu söylemişti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde yaşanan olayların ardından bölgeye 750 takviye asker göndereceklerini açıklamıştı. Askerlerin bir bölümünün intikali, 82. Hava İndirme Tümeni'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise bir dizi telefon görüşmesi yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, Bağdat Büyükelçiliği'nde yaşananlar kapsamında, Irak ve İran'ın bölgedeki nüfuzuna karşı konulmasına ilişkin bölge ülkeleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pompeo, Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Katar Emiri Tamam bin Hamad El Tani ile görüştü.

Açıklamada Pompeo'nun Irak Başbakanı ile görüşmesinde, "ABD Büyükelçiliği'ne yönelik İran destekli terör saldırısını kınadığı", Netanyahu ile görüşmesinde "İsrail'in İran'ın nüfuzuna karşı koyulması konusundaki kararlılığı için teşekkür ettiği", Katar Emiri ile görüşmesinde de "Katar'ın İran'ın nüfuzu karşısında gösterdiği dayanışmayı takdir ettiği" belirtildi.

