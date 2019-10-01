Pompeo’ya İtalya’da parmesan peyniri ile ek vergi protestosu

İtalya temasları kapsamında Başkakan Giuseppe Conte ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya, Avrupa’ya uygulanması planlanan ek vergileri protesto etmek isteyen bir gazeteci tarafından parmesan peyniri hediye edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 6 gün sürecek Avrupa ülkeleri ziyaretinin ilk durağı olan İtalya’a geldi. Pompeo, İtalya’daki 4 günlük resmi temasları kapsamında ilk olarak İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matterella tarafından Quirinnale Sarayı’nda kabul edildi. Pompe daha sonra İtalya Başkakanı Giuseppe Conte ile ana gündem maddesi ABD’nin Avrupa’ya uygulamayı planladığı ek vergiler olan bir görüşme gerçekleştirdi.

Başbakanlık Konutu Palazzo Chigi’de gerçekleşen görüşme öncesi ikili basına fotoğraf verirken bir İtalyan gazeteci ABD’nin ek vergilerini, Dışişleri Bakanı Pompeo’ya parmesan peyniri vererek protesto etti. Görüşme hakkında ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İtalya’nın önemli bir NATO müttefiki olması ile Libya, Irak, Kosova ve Afganistan’daki varlığı ile uluslararası toplumun güvenliğinin sağlanmasında kilit rol oynadığına vurgu yapıldı.