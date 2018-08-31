Pompeo’ya Uygur Müslümanları İçin Mektup

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygurlara yönelik politikaları Amerikan siyasetinin de gündeminde. Amerikan Kongresi’nde hem Demokrat hem de Cumhuriyetçiler’den oluşan bir grup Kongre üyesi Trump yönetimine, Sincan’daki Uygur’ların haklarını ihlal etmekle suçlanan üst düzey Çinli yetkililere yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. Pekin yönetiminden ise başka ülkelerin içişlerine müdahale edilmemesi uyarısı geldi.

Amerikan Kongresi’nin 17 üyesi Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Maliye Bakanı Steve Mnuchin’e bir mektup yazarak Çin’in Sincan bölgesinde yaşayan milyonlarca Uygur’un ve diğer etnik gruplara bağlı Müslümanlar’ın keyfi gözaltı, işkenceye maruz kaldıklarını ve bu grupların dini ibadet ve kültürlerinin gereklerini yerine getiremediklerini, kamplara ya da “yeniden siyasi eğitim merkezlerine” kapatıldıklarını savundu.

Mektupta özellikle bir Çinli yetkilinin ismi öne çıkarıldı: Sincan bölgesini bir polis devletine çevirmek ve toplama kampı sistemi uygulamakla suçlanan Chen Quanguo.