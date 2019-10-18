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Ponzi Arzu dosyası, mütalaa için savcılığa gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

Bursa’da, "ponzi" yöntemiyle 75 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla hakkında bin 50 yıl hapis cezası talebiyle dava açılan kadının dosyası mütalaa için savcılığa gönderildi.Bursa’da ponzi olarak bilinen, "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 75 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen Arzu Mertgil ve iş birlikçisi olduğu iddia edilen 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ponzi Arzu dosyası, mütalaa için savcılığa gönderildi

Bursa’da, "ponzi" yöntemiyle 75 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla hakkında bin 50 yıl hapis cezası talebiyle dava açılan kadının dosyası mütalaa için savcılığa gönderildi.
Bursa’da ponzi olarak bilinen, "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 75 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen Arzu Mertgil ve iş birlikçisi olduğu iddia edilen 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşmasına, bir önceki celse ev hapsi şartıyla tahliye edilen Arzu Mertgil (38) ile 8 tutuksuz sanıktan Gökhan Ş., Deniz Ü., İbrahim E. ve Barış B. hazır bulundu. Mağdurların da katıldığı duruşmada, dolandırıcılık olayları sırasında ’peruk’ takarak görünümünü değiştiren Arzu Mertgil önceki savunmalarını tekrarladı. Tutuksuz sanıklar ise suçlamaları reddetti.
Mağdurların paralarını geri alamadıklarını belirterek, şikayetlerini sürdürdü. Mahkeme heyeti, dosyanın mütalaa alınması için savcılığa gönderilmesine karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ponzi Arzu dosyası, mütalaa için savcılığa gönderildi

Ponzi Arzu dosyası, mütalaa için savcılığa gönderildi

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