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'Ponzi Arzu' uzlaşma istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 10:22 | Son Güncelleme

BURSA'da, yüksek miktarda kar payı dağıtma vaadiyle 75 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu bulunan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertkil'in (39) yargılanmasına devam edildi.

'Ponzi Arzu' uzlaşma istedi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, yüksek miktarda kar payı dağıtma vaadiyle 75 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu bulunan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertkil'in (39) yargılanmasına devam edildi. Hakkındaki suçlamalardan toplam 1050 yıla kadar hapis cezası istenen Mertkil'in avukatı, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, şikayetçilerin tek tek zararlarının tespiti için dosyanın 3 kişilik bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.
Bursa, İstanbul ve İzmir'de, 2 yıl önce yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi Düzeni' yöntemiyle 75 kişiyi yaklaşık 16 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertkil'in, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına devam edildi. Hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kamu görevlisi ile ilişkisi olduğundan bahisle dolandırıcılık' suçlarından 1050 yıla kadar hapsi talep edilen Mertkil, duruşmaya Yenişehir Kadın Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada ifade veren şikayetçi Furkan Şarman, Arzu Mertkil’in kendisine yardım ettiğini söyleyerek, "6 ayrı bankadan 145 bin lira kredi çektim. 100 bin lirasını Arzu’ya elden verdim, bir kısmını da Selçuk Tunçak isimli kişinin hesabına EFT yaptım. Hiç geri ödeme almadım. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.
Arzu Mertkil ise Şarman’dan hiç para almadığını söyledi.
Savcı, sanığın kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamını, uzlaşma işlemlerinin yapılması için dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesini talep etti. Arzu Mertkil’in avukatı da dosyanın bilirkişi raporunun alınmasının ardından uzlaştırma bürosuna gönderilmesini, yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunan müvekkilinin tahliyesini istedi.
DOSYA BİLİRKİŞİDE
Mahkeme heyeti, dosyanın, her şikayetçinin zararının ayrı ayrı tespit edilmesi ve sanık tarafından kar payı veya faiz geliri olarak davadan önce ve sonra ödeme yapılıp yapılmadığı, ne kadarının belgeye dayalı olduğu, banka kredi sözleşmeleri ile ödeme belgeleri gözetilerek ayrı ayrı tespiti için 2 mali müşavir ve 1 hesap uzmanından oluşacak bilirkişiye gönderilmesine, Arzu Mertkil'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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'Ponzi Arzu' uzlaşma istedi'Ponzi Arzu' uzlaşma istedi

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