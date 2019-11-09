Ponzi Arzu’dan 20 milyonluk vurgun

Bursa’da ’ponzi’ yöntemiyle 78 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertgil’in, bilirkişi raporuna göre 20 milyon liraya yakın vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Bursa’da "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 78 kişiyi 20 milyon liraya yakın dolandırıldığı iddia edilen Arzu Mertgil ile ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ev hapsi şartıyla tahliye edilen Arzu Mertgil (38) ile 8 tutuksuz sanığın yargılanması devam ediyor.

Yüzde 10 kâr vaadi

Bin 170 yıla kadar hapis cezası talep edilen ’Ponzi’ lakaplı Arzu Mertgil’in davasında her geçen gün mağdur sayısı artıyor. Rapora göre Ponzi Arzu’nun bire bir görüşmeler yaparak sisteme giren paraya aylık yüzde 10 kâr vaat ettiği bilirkişi raporunda yer aldı. Raporda, Mertgil’in birebir görüşmelerde sistemin avantajını anlattığı, sistemde Bursa’daki tanınan şirketlerin yer aldığı ve paranın bunlar tarafından değerlendirildiği ifade edildi. Mağdurların bu duruma inandığına yer verilen rapora göre, "Her müştekinin T.C. kimlik numarasını alıp kredi puanını sorgulattığı, yönlendirdiği bankalardan kredi çektirdiği, çekilen paraları da elden aldığı belirlenmiştir. Nakit para yanında mağdurların gayrimenkul tapuları üzerine ipotek karşılığı kredi çektirdiği, güven telkin etmek için sisteme yüksek miktarda para veren mağdurlara İzmir ve Yalova gibi yerlerdeki bazı gayrimenkullerin tapusunu devrettiği, ancak söz konusu gayrimenkullerin değerinin mağdura söylenenin çok altında olduğu görülmüştür" denildi.