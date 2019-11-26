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Ponzi Arzu’ya 300 yıl hapis talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 09:07 | Son Güncelleme

Bursa’da, 'ponzi' yöntemiyle 73 kişiyi dolandırdığı iddia edilen kadının 300 yıl hapsi isteniyor.

Bursa’da ’ponzi’ olarak bilinen 'birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama' yöntemiyle 73 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen Arzu Mertgil (39) ve iş birlikçisi olduğu iddia edilen 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada ev hapsinde olan Arzu Mertgil, katıldı. ’Peruk’ takarak görünümünü değiştirip, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ’Ponzi Arzu’ lakaplı Arzu Mertgil, bu duruşmada ise başörtüsü takarak hazır bulundu. Daha önceki savunmalarını tekrarlayan Mertgil, suçlamaları kabul etmedi.

SAVCI 455 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ

Öte yandan, cumhuriyet savcısı 7 sanık hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, 13 kişiyle uzlaşan Arzu Mertgil’in, kalan 60 mağdurdan dolayı ’basit dolandırıcılık’ suçundan kişi başına 5’er yıl olmak üzere toplam 300 yıl hapis cezasını talep etti. Ayrıca diğer sanıklar Gökmen Ş. için 22 mağdurdan 110 yıl, Serkan Ç. için 6 mağdurdan 30 yıl, Selçuk T. için 3 mağdurdan 15 yıl hapis cezası istedi. Savcı, Reşat A., Azime K. ve Erkan K. hakkında ise beraat talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaanın ardından duruşmayı karar için ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
ponzi arzu Bursa

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