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Pop-up nedir, ne demek? Pop-up nasıl açılır, nasıl engellenir? Pop-up engelleme ve temizleme

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
19.11.2024 18:43
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İnternet, dünya genelinde milyonlarca insanın kullandığı en önemli iletişim ağı olarak bilinmektedir. İnternet üzerinden birçok işlem kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Bazen ziyaret edilen bazı web sitelerinde kullanıcıların karşılarına çeşitli internet pencereleri çıkabilmektedir. Pop-up olarak tabir edilen bu küçük pencereler, kimi kullanıcıları rahatsız edebilmektedir. Peki, pop-up nedir, ne demek, nasıl açılır, nasıl engellenir, Pop-up engelleme ve temizleme işlemi nasıl yapılır?

Pop-up nedir, ne demek? Pop-up nasıl açılır, nasıl engellenir? Pop-up engelleme ve temizleme

İletişim ağı denildiğinde ilk akla gelen internettir. İnternet sayesinde insanlar gerek günlük gerekse iş ile alakalı işlemlerini oturdukları yerden hızlı bir biçimde yapabilmektedir. İnternet üzerinden merak edilen birçok konuya kolayca ulaşım sağlanabilir. İnsanlar araştırdıkları bu konulara genellikle çeşitli web sitelerini ziyaret ederek ulaşır. Bu sitelerin bazılarında karşılarına Pop-up denilen küçük internet pencereleri çıkar. Bu noktada Pop-up ne demek sorusu gündeme gelebilmektedir.

Pop-up nedir?

İnternet ortamında gezinirken birçok farklı web sitesine giriş yapılmaktadır. Kimi web sitelerine giriş yapıldığında insanların karşısına küçük internet pencereleri açılmaktadır. Bu küçük internet pencereleri içerisinde web sitelerle alakalı bildirimler, reklamlar olabilmektedir. Bu tür yönlendirme odaklı internet pencereleri, pop-up olarak tanımlanmaktadır. Pop-up reklam verme olarak kullanılabileceği gibi anket doldurma, abone olma veya bilgilendirme amacıyla da kullanılabilmektedir. Bazı kullanıcılar bu tür reklam içeriklerini görmek istemezlerse pop-up temizleme işlemi yaparak, internet pencerelerinin açılmasını engelleyebilir.

Pop-up nasıl açılır?

İnternet kullanan kişiler, herhangi bir konu hakkında araştırma yapmak için çeşitli web sitelerini ziyaret ettiklerinde karşılarına ekranın belli bir bölümü ya da tamamını kapatan pop-up bildirim pencereleri çıkmaktadır. Kimi kişiler bu tür internet pencerelerinden rahatsız olurken kimileri ise rahatsız olmayabilir. Pop-up bildirimlerinden haberdar olmak isteyen kullanıcıların ilk yapması gereken bu bildirimlere izin vermesidir. Bu işlem akıllı cep telefonlarından yapılabileceği gibi bilgisayarlar üzerinden de yapılabilir. Kullanıcılar hangi tarayıcıları kullanıyorsa o tarayıcı üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilir. Google Chrome tarayıcısı üzerinden pop-up bildirimlerini açmak isteyenlerin izlemesi gereken adımlar şu şekildedir:

  • Akıllı cep telefonu ya da bilgisayarlar üzerinden ilk olarak Google Chrome tarayıcısını açınız.
  • Ardından tarayıcının en sağ üst bölümünde yer alan üç nokta üst üste işaretine tıklayınız.
  • Sonrasında mobil cihazlardan “Ayarlar- Site Ayarları”, bilgisayarlardan ise “Ayarlar- Gelişmiş – Gizlilik ve Güvenlik – Site Ayarları” kısmına geliniz.
  • Site Ayarları kısmında “Pop-up’lar ve Yönlendirmeler” sekmesine tıklayınız.
  • Bu yönlendirme kısmından Pop-up bildirimlerine izin verebilirsiniz.

Pop-up nasıl engellenir?

Pop-up küçük internet pencereleri birçok web sitesinde kullanıcıların karşısına çıkmaktadır. Çeşitli amaçlar için kullanılan bu pencereler bazı kişiler için sinir bozucu olabilmektedir. Bu tür yönlendirme içerikleri barındıran pencerelerin kapatılması için pop-up engelleyici işleminin yapılmasına ihtiyaç duyulabilir. Bu işlem tarayıcılar aracılığı ile kolay bir şekilde yapılabilir.

Genel olarak en sık kullanılan tarayıcılar arasında Google Chrome, Internet Explorer ve Mozilla Firefox bulunur. Aşağı yukarı her 3 tarayıcıda da Pop-up engelleme işlemi benzer yönergelere sahiptir. Bu bağlamda pop-up içeriklerini görmek istemeyenlerin izlemesi gereken adımlar şöyledir:

  • Google Chrome tarayıcısı kullananlar, sağ üst kısımda bulunan üç noktaya tıkmalı, ardından “Gelişmiş – Gizlilik ve Güvenlik - Site Ayarları- Pop-up’lar ve Yönlendirmeleri” kısmına gelerek, bildirimleri kapatabilir.

  • Internet Explorer tarayıcısı kullananlar, sağ üstte yer alan “Ayarlar” kısmına dokunmalı, sonrasında “İnternet Seçenekleri – Gizlilik – Açılır Pencere Engelleyicisi” bölümünde yer alan kutucuğa tıklayıp, “Uygula” butonuna basmalıdır.

  • Mozilla Firefox tarayıcısı kullananlar ise önce “Menü” bölümüne giriş yapmalı, ardından “Seçenekler - Gizlilik ve Güvenlik – İzinler – Açılır Pencere Engelleyicisi” kısmını etkinleştirerek, Pop-up reklamlarını engelleyebilir.
Anahtar Kelimeler:
internet
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