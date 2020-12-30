Poplin kumaş özellikleri ve kullanımı

Poplin kumaş 15 yüzyıla uzanan geçmişinde ipek ve yün ile karıştırılarak kışlık giyimde sıklıkla tercih edilen bir kumaş olarak tarihe iz bırakan bir kumaştır. İpekle harmanlan olmasına rağmen, ekstra lüks bir kumaş olarak vitrinlerde tozlanmamış ve halkın çoğu kesiminde tercih edilebilen bir parça olmayı başarmıştır.
Günümüzde ise hem şık duran hem de rahatlığı sağlayan yapısı sayesinde günlük kıyafet ve resmi kıyafet ayırt edilmeksizin her türlü giyim türünde tercih ediliyor. Yapısı her tarza uymakta denilebilir. Yine de genel olarak tercih alanı gömlek ve tunik yapımı olarak sınıflandırılabilir.
Kalın poplin kumaş ile pantolon ve trençkot üretimi yapılabiliyor. Poplin kumaş elbise kadınlar tarafından rağbet gören bir üne sahip iken; aynı zamanda kadın/erkek T-shirtlerinde karşımıza çıkan poplin kumaş, her tarza ve her dolaba uymakta.
Ek bir poplin kullanım alanı olarak; düzgün dokusu sayesinde el işleri ve nakış işlemeleri sayılabiliyor. Aynı zamanda yama işlerinde patchwork parça olarak da kullanılabiliyor.
Poplin kumaşlar, nevresim takımları ve çarşaf üretiminde ülkemizde yüksek bir oranda tercih ediliyor.İpeksi bir his veren yumuşak kumaşı ile yatak odalarında rahat bir uyku ve şık bir görünüm sağlıyor.
Poplin kumaş oldukça incedir. Ancak yumuşak bir dokuda olması ve kolay şekillendirilebilen yapısı sayesinde farklı alanlarda çeşitli çalışmalar konusunda kolaylık sağlıyor. Kesiminden önce yıkanması ve ardından ütülenmesi gerekiyor. Bu sayede kumaş dikimden sonra çekme gibi bir sorun yaşatmıyor.
Poplin kumaş ile; çarşaf, nevresim takımları, T-Shirt, trençkot, ceket, gömlek, abiye elbise, kışlık giysi çeşitleri rahatlıkla üretilebilmektedir. Hazır giyim sektörünün vazgeçilmez yapı taşlarındandır poplin kumaş. Geniş kullanım alanı, şüphesiz ki en önemli avantajıdır. Poplin kumaş ince olmasına rağmen doğru işlendiği zaman sıcak tutabildiği gibi yaz aylarında da serin tutacak şekilde işlenebilen bir yapısı vardır. Ütü istemesine karşı, kolayca ütü tutmaktadır. Ütülemek için uzun bir zaman ayırmaya gerek olmamaktadır.
Poplin kumaş temin etmek istemeniz durumunda internet üzerinden çeşit çeşit poplin kumaşa erişebilirsiniz.Kelebek, zigzag, yıldız, gökyüzü, kaktüs, çiçek, geometrik desen ve bunlar gibi yüzlerce farklı desenli poplin kumaş tercih edebileceğiniz gibi farklı renk ve tonlarda düz renkli poplin kumaşlara da sahip olabilirsiniz. Genellikle nevresimlik olarak bu şekilde teminleri gerçekleştirilen poplin kumaşların tüm olumlu özelliklerinin yanı sıra fiyatları da oldukça uygundur.
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