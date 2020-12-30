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Poplin kumaş özellikleri ve kullanımı

30.12.2020 17:10 | Son Güncelleme:
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Poplin kumaş özellikleri ve kullanımı

Pamuklu kumaşlarla eşdeğer kabul edilen poplin kumaş özellikleri sayesinde sıklıkla tercih ediliyor. Sezonun trend kumaşı sayılan poplin kumaş; özellikle de yazlık parçalar için en ideal kumaş türü sayılıyor. İnce ve ferah yapısı, aynı zamanda pamuğa benzerliği ile oldukça kaliteli bir duruş sergiliyor. Poplin kumaşlar, tüm isteklerinizi karşılayabilme özelliğine sahipler.

  1. yüzyıldan günümüze dek ulaşan poplin kumaş, tekstil endüstrisinde oldukça yüksek bir tercih edilme oranına sahip. Bu yazıda, sizin için poplin kumaşı enine boyuna araştırdık. Tekstil dünyasının en çok aranan kumaşları arasında yer alan poplin kumaş hakkında birçok soruyu yazımızda bulabilirsiniz.

Poplin Nedir?

  • Poplin, Fransız kökenli bir kelimedir. Papeline kelimesinden türemiştir. Aynı zamanda akfil kumaş olarak da bilinmektedir. Bu ‘akfil kumaş’ ismi, Türkiye’de poplin kumaş ile ilk üretimi yapan firmadan yayılmıştır
  • Poplin kumaş nedir sorusuna cevap olarak kısaca; ince ipliklerle sık ve oldukça düzenli dokumalarla elde edilen kumaş denilebilir. İlk zamanlar saf ipekten üretilen poplin kumaş üretiminde ayrıca; polyester, ipek ve rayon iplikler karışık olarak kullanılabilmektedir.
  • Saf pamuk ile üretilen poplin kumaşlar oldukça yüksek bir hava geçirgenliğine sahiplerdir. Bu resmen nefes alan kumaş ter yapmaz ve üstelik teri emer. Kolay kırışıyor olması bir dezavantaj gibi dursa da kolay ütü tutması bu dezavantajı nötrlemektedir.
  • Renk renk, desen desen renklerden oluşan geniş ve şık ürün yelpazesi ile poplin kumaşlar uzun süre bizimle kalacak gibi duruyor.

Poplin Kumaşın Geçmişten Günümüze Kullanım Alanlarına Kısa Bir Bakış

Poplin kumaş 15 yüzyıla uzanan geçmişinde ipek ve yün ile karıştırılarak kışlık giyimde sıklıkla tercih edilen bir kumaş olarak tarihe iz bırakan bir kumaştır. İpekle harmanlan olmasına rağmen, ekstra lüks bir kumaş olarak vitrinlerde tozlanmamış ve halkın çoğu kesiminde tercih edilebilen bir parça olmayı başarmıştır.

  1. Yüzyılda ise döşeme sektörüne giriş yaptı. Ayrıca tartışılmaz sağlamlığı ve serin tutma özelliği ile İngiliz askerlerinin üniformalarında ana kumaş oldu poplin kumaş.

Günümüzde ise hem şık duran hem de rahatlığı sağlayan yapısı sayesinde günlük kıyafet ve resmi kıyafet ayırt edilmeksizin her türlü giyim türünde tercih ediliyor. Yapısı her tarza uymakta denilebilir. Yine de genel olarak tercih alanı gömlek ve tunik yapımı olarak sınıflandırılabilir.

Kalın poplin kumaş ile pantolon ve trençkot üretimi yapılabiliyor. Poplin kumaş elbise kadınlar tarafından rağbet gören bir üne sahip iken; aynı zamanda kadın/erkek T-shirtlerinde karşımıza çıkan poplin kumaş, her tarza ve her dolaba uymakta.
Ek bir poplin kullanım alanı olarak; düzgün dokusu sayesinde el işleri ve nakış işlemeleri sayılabiliyor. Aynı zamanda yama işlerinde patchwork parça olarak da kullanılabiliyor.

Poplin kumaşlar, nevresim takımları ve çarşaf üretiminde ülkemizde yüksek bir oranda tercih ediliyor.İpeksi bir his veren yumuşak kumaşı ile yatak odalarında rahat bir uyku ve şık bir görünüm sağlıyor.

Poplin Kumaşın Dikim Prensibi

Poplin kumaş oldukça incedir. Ancak yumuşak bir dokuda olması ve kolay şekillendirilebilen yapısı sayesinde farklı alanlarda çeşitli çalışmalar konusunda kolaylık sağlıyor. Kesiminden önce yıkanması ve ardından ütülenmesi gerekiyor. Bu sayede kumaş dikimden sonra çekme gibi bir sorun yaşatmıyor.

Poplin Kumaşın Avantajları

Poplin kumaş ile; çarşaf, nevresim takımları, T-Shirt, trençkot, ceket, gömlek, abiye elbise, kışlık giysi çeşitleri rahatlıkla üretilebilmektedir. Hazır giyim sektörünün vazgeçilmez yapı taşlarındandır poplin kumaş. Geniş kullanım alanı, şüphesiz ki en önemli avantajıdır. Poplin kumaş ince olmasına rağmen doğru işlendiği zaman sıcak tutabildiği gibi yaz aylarında da serin tutacak şekilde işlenebilen bir yapısı vardır. Ütü istemesine karşı, kolayca ütü tutmaktadır. Ütülemek için uzun bir zaman ayırmaya gerek olmamaktadır.

Poplin Kumaşın Özellikleri

  • En popüler kumaşlardan olan poplin kumaşların kendisine has olan bazı özellikleri bulunmaktadır.
  • Bu özellikleri maddeler halinde sıralamak gerekirse;
  • İnce iplikler kullanılarak çok sık dokunarak elde edilir.
  • Yumuşacık bir yapısı vardır. Bu yumuşaklığı sayesinde bebek ve çocuk tekstil ürünlerinin yanı sıra bebe giyiminde de tercih edilmektedir.
  • Dokumasında yer yer pamuklar dahil edilebilmektedir.
  • Rahat bir kumaştır: Üşütmez de terletmez de.
  • Tamamıyla pamuktan veya ipekten üretilmeye müsaittir.
  • Atkı ve bere gibi kışlık ürünlerde tercih edilmesi mümkündür ve oldukça verimli sonuçlar verir.
  • Emicilik özelliği sağlık açısından da olumlu bir kumaş olmasını sağlar.
  • İstenilen özelliklere kolaylıkla uyum sağlayabilir. Bu sayede istenilen alanlarda istenilen sonuçları elde etmek kolaydır.
  • Çözgüden çizgi, atkılık ipli, kalın, merserize ince gibi farklı türleri piyasada kolayca bulunabilir

Poplin Kumaş Temini

Poplin kumaş temin etmek istemeniz durumunda internet üzerinden çeşit çeşit poplin kumaşa erişebilirsiniz.Kelebek, zigzag, yıldız, gökyüzü, kaktüs, çiçek, geometrik desen ve bunlar gibi yüzlerce farklı desenli poplin kumaş tercih edebileceğiniz gibi farklı renk ve tonlarda düz renkli poplin kumaşlara da sahip olabilirsiniz. Genellikle nevresimlik olarak bu şekilde teminleri gerçekleştirilen poplin kumaşların tüm olumlu özelliklerinin yanı sıra fiyatları da oldukça uygundur.

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