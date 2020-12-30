Poplin kumaş özellikleri ve kullanımı

yüzyıldan günümüze dek ulaşan poplin kumaş, tekstil endüstrisinde oldukça yüksek bir tercih edilme oranına sahip. Bu yazıda, sizin için poplin kumaşı enine boyuna araştırdık. Tekstil dünyasının en çok aranan kumaşları arasında yer alan poplin kumaş hakkında birçok soruyu yazımızda bulabilirsiniz.

Poplin Nedir?

Poplin, Fransız kökenli bir kelimedir. Papeline kelimesinden türemiştir. Aynı zamanda akfil kumaş olarak da bilinmektedir. Bu ‘akfil kumaş’ ismi, Türkiye’de poplin kumaş ile ilk üretimi yapan firmadan yayılmıştır

Poplin kumaş nedir sorusuna cevap olarak kısaca; ince ipliklerle sık ve oldukça düzenli dokumalarla elde edilen kumaş denilebilir. İlk zamanlar saf ipekten üretilen poplin kumaş üretiminde ayrıca; polyester, ipek ve rayon iplikler karışık olarak kullanılabilmektedir.

Saf pamuk ile üretilen poplin kumaşlar oldukça yüksek bir hava geçirgenliğine sahiplerdir. Bu resmen nefes alan kumaş ter yapmaz ve üstelik teri emer. Kolay kırışıyor olması bir dezavantaj gibi dursa da kolay ütü tutması bu dezavantajı nötrlemektedir.

Renk renk, desen desen renklerden oluşan geniş ve şık ürün yelpazesi ile poplin kumaşlar uzun süre bizimle kalacak gibi duruyor.

Poplin Kumaşın Geçmişten Günümüze Kullanım Alanlarına Kısa Bir Bakış

Poplin kumaş 15 yüzyıla uzanan geçmişinde ipek ve yün ile karıştırılarak kışlık giyimde sıklıkla tercih edilen bir kumaş olarak tarihe iz bırakan bir kumaştır. İpekle harmanlan olmasına rağmen, ekstra lüks bir kumaş olarak vitrinlerde tozlanmamış ve halkın çoğu kesiminde tercih edilebilen bir parça olmayı başarmıştır.

Yüzyılda ise döşeme sektörüne giriş yaptı. Ayrıca tartışılmaz sağlamlığı ve serin tutma özelliği ile İngiliz askerlerinin üniformalarında ana kumaş oldu poplin kumaş.

Günümüzde ise hem şık duran hem de rahatlığı sağlayan yapısı sayesinde günlük kıyafet ve resmi kıyafet ayırt edilmeksizin her türlü giyim türünde tercih ediliyor. Yapısı her tarza uymakta denilebilir. Yine de genel olarak tercih alanı gömlek ve tunik yapımı olarak sınıflandırılabilir.

Kalın poplin kumaş ile pantolon ve trençkot üretimi yapılabiliyor. Poplin kumaş elbise kadınlar tarafından rağbet gören bir üne sahip iken; aynı zamanda kadın/erkek T-shirtlerinde karşımıza çıkan poplin kumaş, her tarza ve her dolaba uymakta.

Ek bir poplin kullanım alanı olarak; düzgün dokusu sayesinde el işleri ve nakış işlemeleri sayılabiliyor. Aynı zamanda yama işlerinde patchwork parça olarak da kullanılabiliyor.