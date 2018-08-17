Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!

Bir barda kaydedilen görüntülerde kadın bir garsonun, sandalyede oturan bir erkek müşterinin boğazından viski döktüğü, coşkulu kalabalığın da onları izlediği görülüyor.

Tam bu sırada arkadan geçen bir başka garson kadın, viski döken garsonun poposuna şaplak atıyor.

Bu olaya aniden sinirlenen kadın diğer meslektaşının üzerine yürüyerek tokat atmaya başlıyor.

Sinirli garson tokatları art arda patlatırken 'bana dokunma' dediği duyuluyor.

Geçen hafta internete yüklenen video, kısa sürede viral olarak 10 milyon kez izlendi.

