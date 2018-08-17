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Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2018 15:54 | Son Güncelleme

Olay ABD'nin New Orleans eyaletinde yaşandı. Bir barda poposuna şaplak atan garson sinirlenip meslektaşına saldırdı.

Bir barda kaydedilen görüntülerde kadın bir garsonun, sandalyede oturan bir erkek müşterinin boğazından viski döktüğü, coşkulu kalabalığın da onları izlediği görülüyor.

Tam bu sırada arkadan geçen bir başka garson kadın, viski döken garsonun poposuna şaplak atıyor.

Bu olaya aniden sinirlenen kadın diğer meslektaşının üzerine yürüyerek tokat atmaya başlıyor.

Sinirli garson tokatları art arda patlatırken 'bana dokunma' dediği duyuluyor.

Geçen hafta internete yüklenen video, kısa sürede viral olarak 10 milyon kez izlendi.

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popo şaplak New Orleans ABD Garson Viski Tokat

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
SARHOŞLAR BİRBİRİNE SALDIRMIŞ .HEPSİ KUDUZ GİBİ HABERMİBU ŞİMDİ.
neden sinirleniyorlar ki zaten amerikada surekli olan bi durum kimin eli kimin poposunda belli degil
Ne kadar gereksiz haber yuh....
aferin olay budur
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