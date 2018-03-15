Popstar 2018'de Salih Zülüfoğlu, Devlerin Aşkı şarkısıyla Bülent Ersoy'u kendinden geçirdi!

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Osmantan Erkır'ın üstlendiği, jüri üyeliklerini Bülent Ersoy, Deniz Seki, Can Bonomo ve Armağan Çağlayan'ın yaptığı Popstar 2018, ilk bölümüyle 14 Mart Çarşamba akşamı ekrana geldi. Canlı olarak yayınlanan yarışma sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Popstar 2018'in ilk hafta birincisi de seçlien Edirneli Salih Zülüfoğlu, Devlerin Aşkı şarkısıyla sahneyi adeta yıktı geçti! Zülüfoğlu, sesiyle Bülent Ersoy’a sahneye nota kağıtlarını attırmayı başardı. 23 yaşında evli ve bir çocuk babası Edirneli Salih Zülüfoğlu, 4 jüri üyesinden 100 tam puan alarak haftanın birincisi seçildi.

BÜLENT ERSOY ÖVGÜ YAĞDIRDI!

Ersoy, Zülüfoğlu’na şarkısından sonra övgüler yağdırarak, "Bu iş bu kadar olur. Geçmiş olsun evladım. Muhteşem. Bir icra bu kadar güzel olur. Sizi tebrik ediyorum. Yalnız düzgün okumakla kalmadınız efendim. Artistliğinizi de koydunuz. Tam bir sahne adamı. Ruhlara hitap ettiniz. Seslerin gözüne gözüne bastınız" dedi.

SALİH ZÜLÜFOĞLU KİMDİR?

Salih Zülüfoğlu'nun doğum yeri Bursa. İki kardeşi bulunan Salih, 23 yaşında, evli ve bir çocuk babası. Salih Daha önce de Yetenek Sizsiniz ve X Faktor yarışmasına da katılmıştı.

Yarışma öncesindeki tanıtımda açıklamalar yapan Salih Zülüfoğlu, “Ben eskiden okula giderken Popstar’ı izliyordum. Annem sabah okula gideceğim için uyumamı istiyordu. Banyodan çıkarıyordu annem beni, sobamız vardı. Sobanın arkasında titriyordum, Popstar’ı izliyordum. Allah’ım hep dua ediyordum. İnşallah bende böyle sahnelerde olurdum. İnşallah bende böyle şarkılar okurum. İnşallah bende bir gün ünlü olurum. Bende şimdi Popstar sahnesinde olacağım” şeklinde konuştu.