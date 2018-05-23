Popstar 2018 şampiyonu kim oldu? İşte Popstar finalinde birinci olan isim

Kanal D'de sunuculuğunu ve yapımcılığını Osman Tan Erkır'ın yaptığı Popstar 2018 final bölümüyle ekranlara veda etti. Bülent Ersoy, Deniz Seki, Armağan Çağlayan ve Can Bomono'nun jüri olduğu yarışmada finale kalan isimler sahne aldı. Popstar finaline kalan Arzu Coşkun, Ayhan Candaşı, Batuhan Öztürk, Beyza İrtük, Salih Zülufoğlu ve Uygar Yıldırım'ın son kez performanslarını sergiledi ve bu senenin birincisi belli oldu.

Jüri üyelerinin yorumlarıyla renk kattığı Popstar 2018'in final bölümünde yarışmanın kazananı olan isim aynı zamanda 50 bin liralık büyük ödülün de sahibi oldu. Popstar 2018 şampiyonu yeni sezonun son bölümünde verilen puanlamalar sonrasında ortaya çıktı. Popstar 2018'in şampiyonu kendine has tarzıyla dikkatleri çeken Salih Zülufoğlu oldu.

POPSTAR FİNALİNDE KİM KAÇINCI OLDU?

Popostar 2018 finalinde yapılan oylamaylar sonucunda, Ayhan Candaşı beşinci, Beyza İrtük dördüncü, Arzu Coşkun 3. oldu. Uygar Yıldırım ise 2. olurken, şampiyon ise Salih Zülufoğlu oldu.

BÜLENT ERSOY'UN TARZI OLAY OLDU

Popstar yarışmasında jüri üyeliği yapan Diva Bülent Ersoy programa yüzünde Swarovski taşlarla süslü peçe ile katıldı. Siyah bir kıyafet tercih eden Diva, yine siyah dantel eldivenlerle kombinini tamamladı.





