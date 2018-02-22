Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Televizyon seyircisi bu programların yarışmacılarını ise çok sevdi. Üstelik yarışmacılar arasında müzik kariyerine devam edenler de oyunculuğa geçiş yapanlar da oldu. İşte müzik yarışmalarında tanınan bazı isimler ve şimdiki meslekleri...

Bir zamanın yarışmacıları şimdi ne yapıyor?

1 / 29 Popstar Bayhan Gürhan da yarışmanın iddialı isimleri arasındaydı. Kendine özgü tarzı ve ilginç sesiyle gündemde kalan Bayhan bir süre ekranlardan uzak durdu.

2 / 29 Bayhan, şu sıralar 'Cicişler' olarak tanınan Esra ve Ceyda kardeşlerle takılıyor.

3 / 29 Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarda son derece keyifli olduğu gözlenen Bayhan'ın 'Cicişler'le neden buluştuğu ise bilinmiyor.

4 / 29 HANİFE'YE TALİP OLMUŞTU Bayhan, geçen yıl da izdivaç programına katılmış ve müzmin gelin adayı Hanife'ye talip olmuştu.

5 / 29 Esra Ersoy - Ceyda Ersoy

6 / 29 2004 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışması ile adından söz ettiren Firdevs Güneş, yarışmadan kazandığı şöhret ile bir albüm çıkardı fakat fazla rağbet görmedi.

7 / 29 Firdevs Güneş, şimdi ise Amasra'da bir gece kulübünde sahneye çıkıyor.

8 / 29 İşte Popstar Firdevs'in son hali

9 / 29 2004'ün Pop Star Türkiye birincisi Abidin Özşahin 'Büyümüş' elbette 13 yıl içinde. Durulmuş, olgunlaşmış, saçlarına aklar düşmüş.

10 / 29 Şimdi 40 yaşında olan Abidin Özşahin 'Unutturur Her Şeyi' adlı yeni single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu.

11 / 29 Aydan Kaya, Popstar Türkiye yarışmasında kazandığı ünü, dizilerde de sürdürmüştür.

12 / 29 Show TV ekranlarında yayınlanmış Rüyalarda Buluşuruz adındaki dizide rol almıştır. Bu dizinin ardından sırasıyla Tatlı Hayat ve Elveda Derken adındaki dizilerde oynadı.

13 / 29 İlk albümü Aşk Çıkmazı olan Aydan Kaya'ya ünlü isimler destekte bulunmuştur. Aydan Kaya, parçalarında Türkiye'nin önemli müzisyenleri ile çalışma fırsatı yakalamıştır.

14 / 29 Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınan Barış Kömürcüoğlu da yarışmanın ardından müzik kariyerine devam etti.

15 / 29 Yarışmanın ardından 'İz' isimli bir albüm yapan Barış Kömürcüoğlu ünlü isimlerle de çalıştı. Şimdilerde İstanbul'da bir mekanda sahne alıyor.

16 / 29 Popstar Mehtap, yarışma sonrası gelen ünüyle birlikte Fox TV'de sunuculuk yaptı.

17 / 29 Popstar Mehtap şimdilerde 1 AN TV'de magazin programı sunuyor.

18 / 29 Popstar yarışmasıyla tanınan Serkül Kan, yarışmanın iddialı isimleri arasındaydı.

19 / 29 Yarışmanın ardından gözlerden uzak bir hayat süren Serkül Kan hâlâ sesiyle konuşulmaya devam ediyor.

20 / 29 Bir dönem Atv ekranlarında yayınlanan Akademi Türkiye yarışmasında tanınan Pınar Aydın izleyici tarafından çok sevilmişti.

21 / 29 Pınar Aydın, Akademi Türkiye'nin üçüncüsü olmuştu. Yarışmadayken Özgür Çevik ile aşk yaşamıştı.

22 / 29 2011 yılında 'Dur dedim' adlı albüme imza attı. Arka Sokaklar'da Pınar, Akasya Durağı'nda İpek karakterini canlandırmıştı.

23 / 29 Pınar Aydın daha sonra ekran kariyerine ara verip evlendi.

24 / 29 Akademi Türkiye'nin bir diğer dikkat çeken ismi ise yakışıklı oyuncu ve şarkıcı Özgür Çevik'ti... 2004-2007 yayın döneminde ekrana gelen Yabancı Damat dizisinde Niko karakterini canlandırdı. Avrupa Yakası'na ise 150. bölümde konuk oyuncu olarak katıldı. Manav Özgür karakterini canlandırdı.

25 / 29 Özgür Çevik, şimdilerde Atv'de yayınlanan 'Kırgın Çiçekler' adlı dizide 'Toprak' rolünde. Ayrıca 'Düşünce' isimli bir albümü var.

26 / 29 Deha Bilimlier, Akademi Türkiye yarışmasından sonra müzik kariyerine devam etti.

27 / 29 2013 yılında 'Mutasyon', 2016'da 'Kalben' ve 2017'de 'Tanrım' albümleri piyasaya çıktı.

28 / 29 Tolga Futacı, Akademi Türkiye öncesinde Metin Arolat, Ajda Pekkan, Gülşen, Aşkın Nur Yengi, Leman Sam gibi isimlerle çalıştı. Daha sonra Akademi Türkiye'ye katıldı ve yarışmanın ikincisi oldu.