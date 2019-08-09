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Popstar Bayhan'ın rap performansı sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 13:47 | Son Güncelleme

Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan, katıldığı canlı yayında rap şarkısı söyledi. Bayhan'ın performansı kısa sürede Twitter'da trend oldu. Bayhan'ın şarkı sözlerine canlı yayında sansür uygulanması ise dikkatlerden kaçmadı.

Yıllar önce katıldığı Popstar yarışmasıyla ünlenen şarkıcı Bayhan, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Son dönemlerde gündem olan 'Rap müzik Türk popunun önüne geçti' tartışmasıyla ilgili konuşan Bayhan bir de rap şarkı söyledi.

TREND LİSTESİNE GİRDİ

Bayhan'ın canlı yayındaki rap performansı, kısa sürede Twitter'da trend listesine yerleşti. Ekranlardan uzak olan Bayhan'ı canlı yayında gören hayranları attığı tweetlerle şarkıcıyı özlediklerini belirtti. Bayhan, canlı yayındaki rap performansıyla beğenilerin yanı sıra onlarca da eleştiri aldı.

"SÜRPRİZLER ÜLKESİ"

Bayhan'ın canlı yayında rap performansına ilk yorum şarkıcı Kahraman Deniz'den geldi. Deniz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şu an Kanal D canlı yayınında çok acayip bir şey oluyor. Bayhan fazla isyankar bir rap performansı gerçekleştiriyor, canlı yayında sözlere sansür uygulanıyor, sunucular şok ifadesiyle oturuyor. Ortalık zaten karışık, Bayhan buna nasıl dahil oldu anlamadım. Sürprizler ülkesi" dedi.

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