Popstar'ın birincisi Abidin'in son hali ağızları açık bıraktı! İstanbul'u terk edip, mesleği bırakmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor

Popstar yarışması 2003 yılında ekrana geldiği ilk bölümüyle fırtınalar estirmeye başlamıştı. Büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmanın jüri koltuğunda Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Ahmet San vardı. Yarışmacıların ya da jürinin her adımı her söylediği o haftanın popüler kültür gündemini belirliyordu.

Programda müzik şöleni yaşanırken, diğer yandan polemikler hiç bitmiyordu. 14 hafta süren bu serüvende birinci olan isim ise Abidin Özşahin olmuştu.

Nam-ı diğer Popstar Abidin, yarışmada şampiyon olduktan sonraysa müzik sektöründe beklediği ilgiyi göremedi.



46 yaşındaki Özşahin sektörden beklediğini alamayınca İstabul'u terk edip, mesleği de bırakmıştı.

Popstar Abidin olarak tanıdığımız Özşahin, şimdilerde yönetim danışmanlığı, prodüksiyon ve medya markası altında çalışmalarını sürdürüyor.

Kariyerine bambaşka bir alanda devam eden Abidin Özşahin hobi olarak müzikle ilgilenmeye devam ediyor.



