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Popstar Türkiye yeniden başlıyor!

DİZİ HABERLERİ  | 27.02.2018 10:02 | Son Güncelleme

14 Mart'ta izleyiciyle buluşacak olan Popstar yarışmasının jürileri Bülent Ersoy, Deniz Seki, Armağan Çağlayan ve Can Bonomo oldu. Jüri üyeleri İstanbul seçmelerine başladı.

Popstar Türkiye yeniden başlıyor!

Türk televizyon tarihinin sevilen şarkı yarışmalarından Popstar, 14 Mart'ta Kanal D'de seyircisiyle buluşacak. Akgün Otel'de gerçekleşen İstanbul elemelerinde 16 saat boyunca adayları dinleyen Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Can Bonomo, daha sonra gazetecilerle sohbet etti. "Her şey tatlı başlasın" diyen sanatçılar, birlikte pasta kesti.

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15 YIL ÖNCE DE DENİZ SEKİ JÜRİ ÜYESİYDİ

'Popstar'a 15 yıl önce, 2003'te başlamıştık" diyen Seki, "Herkes çok profesyonel. Reytingimiz bol olur inşallah" şeklinde konuştu. Kafasındaki bigudilerle dikkat çeken Ersoy, "Deli saraylı oldum" sözleriyle arkadaşlarını güldürdü. Can Bonomo ise "Bu jürinin bir parçası olmak benim için büyük şans" açıklamasını yaptı. Programın sunuculuğunu Osmantan Erkır üstleniyor.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Deniz seki kimdir allah aşkına. Uyuşturu ticareti yapan birini tv lere nasıl taşırsınız.
can bonomo kim kardeşim allah aşkına.
can bonomo kel alaka yahu..
can bonomo ! izlemem kalsın
SONUNDA ADAM AZMİYLE YOUTUBE İZLENME REKORLARI KIRDI
AJDAR ÇIKARSA İZLERİM GÜLMEK İSTİYORUM ... ZATEN STAR ÇIKARDIĞINIZ YOK..
Zamanında ben bir sabıkalının olduğu yerde jüri üyeliği yapmam deyip butun Türkiye onunde bir insanı kucuk dusuren Denız Seki ye bende diyorum kı, uyusturucu yuzunden içerden yenı cıkmıs bırının oldugu programı izlemem.
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