Popülaritesini artıran başkan: Mansur Yavaş

Analistler, Yavaş'ın popülaritesini bu süre içinde daha da artırdığını söylüyor.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart seçimlerinde zafer kazanmasının ardından mazbatasını alalı bugün tam bir yıl oldu. Geçen bir yıl içinde popülaritesini artıran Yavaş, Ankara'da koronavirüsle ilgili aldığı önlemlerle de öne çıktı.

1999-2009 yılları arasında Ankara'nın Beypazarı ilçesinin belediye başkanlığını yaparak ilçenin turizme açılmasını sağlayan Yavaş, 2009 ve 2014 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuş ancak iki seçimi de kaybetmişti.

Hukukçu ve ülkücü kökenli olan Yavaş, 31 Mart seçimlerinde ise yüzde 50,61'lik oy oranı ile belediye başkanı seçildi.

Uzmanlara göre Yavaş’ın oy oranı geçen bir yıl içindeki çalışmalarıyla artık bu rakamın daha ilerisinde. Bunun en büyük nedenlerinden biri olarak da Yavaş’ın “günlük polemiklere girmeme ve işe odaklanma" stratejisi gösteriliyor.

Kadir Has Üniversitesi’nin bin kişiyle 25 Kasım–13 Aralık 2019 tarihleri arasında yüz yüze görüşerek yaptığı ankette Yavaş en başarılı belediye başkanı olarak gösterilmişti.