Popülasyonu artan ayılar için 'avlansın' çağrısı

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) - KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, ülkede ayı popülasyonunun arttığını belirterek, "Artık devletin bu popülasyonu kontrol altına alması lazım. Batı ülkelerinde olduğu gibi kontrollü bir şekilde avlanma yapılması gerekiyor. Biz değil artık onlar bizim alanlarımızdalar" dedi.

Erzurum'daki ayı saldırısının ardından ayı popülasyonu tartışmaları yeniden gündeme geldi. KTÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, 'Biz mi ayıların alanlarına giriyoruz, yoksa onlar mı bizim alanımıza giriyorlar?' diye son dönemlerde kamuoyunda tartışmalar olduğunu belirterek her ikisinin de aslında doğru olduğunu söyledi. Başkaya, "Hem onlar hem biz bu dünyada birlikte yaşıyoruz. Ancak bilinmesi gerekir ki son dönemlerde ayıların popülasyonunda ciddi derecede artış var. Ayılar şu anda bizim alanımızdalar. Popülasyonları oldukça fazla. Bunu söylediğimizde insanlar bu konuyu hafife alıyorlar. 2009 yılından bugüne kadar Türkiye'de 23 kişi ayı saldırısından hayatını kaybetti ve 150'ye yakında ciddi yaralanmalar mevcut. Ay gelip kolunuzu, bacağınızı kopartıyor tamam ölmediniz ama ruhsal olarak ciddi travmalara neden oluyor ayı karşılaşmaları. Köylerinde yaşayanlarda ciddi ruhsal bozukluklar mevcut. İnsanlar evlerinden dışarıya çıkmaya korkuyorlar. Biz 'Hayvancılığı geliştirelim', 'Köyden kente göçü azaltalım' diyoruz ama bu şekilde bir korku varken bunu hayata geçirmek mümkün değil" dedi.