Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ın yeni yıl planları

Adam Mosseri “Instagram uygulamasının ne olduğunu yeniden düşünmemiz gerekecek çünkü dünya hızla değişiyor ve biz de onunla birlikte değişmek zorunda kalacağız” dedi. Mosseri, Instagram’ın 2022 için videoda ikiye katlamayı içeren önceliklerini belirledi. Mosseri, Instagram’ın “tüm video ürünlerimizi Reels etrafında birleştireceğini ve Reels’i büyütmeye devam edeceğini” söyledi. Instagram, son aylarda videoları işleme biçiminde bazı değişiklikler yapıyor. Ekim ayında, ana beslemeye daha uzun biçimli videolar getirmek için IGTV uygulamasını kaldırdı. Artık, kullanıcıların tam videoyu izlemek için Reels kısmından yararlanması gerekiyor.

INSTAGRAM'DA PARA KAZANMA DETAYI

İçerik oluşturuculara gelince, Mosseri, Instagram’ın geçimlerini sağlamak için daha fazla para kazanma aracı sunacağını söyledi. Ayrıca Mosseri, Instagram’ın 2022’de mesajlaşmaya ve şeffaflığa odaklanacağını söyledi. Platformun kontroller üzerindeki çalışmalarını da ikiye katlayacağını belirtti.

Bu ayın başlarında Instagram, Mart ayında ebeveyn kontrolleri ekleyeceğini duyurdu. Kronolojik beslemenin bir versiyonu da gelecek yıl geri dönecek.

Mosseri, Instagram’ın bu yıl kullanıcılara deneyimleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için yaptığı bazı güncellemelere değindi. Doğrudan mesajlarda hassas içerik kontrolleri, beğeni sayılarını ve Gizli Sözleri gizleme yeteneği gibi özellikleri vurguladı.

Yine de 2021’de Instagram için tam olarak sorunsuz bir yıl olmadı. Bir kere, güvenlik endişeleri nedeniyle Instagram Kids uygulamasındaki çalışmalar askıya alındı.

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