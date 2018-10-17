Merakla beklenen porno araştırması: Sonuçları ne olacak?

Sputnik'in haberine göre Pornhub, ‘cinsel içerikli filmleri izlemenin insan beynine ve vücuduna yaptığı etkileri’ araştıran bir bilimsel çalışmaya 25 bin dolar (yaklaşık 143 bin Türk Lirası) değerinde bağış yapacağını açıkladı.

Cinsel içerikli film sektörünün internet ortamına en fazla içerik sağlayan şirketlerinden olan PornHub’ın bağışı Kansas Üniversitesi Psikoloji bölümünden Profesör Dr. Omri Gillath ve çalışma grubuna verilecek. Kanada merkezli şirket internet sayfasından yaptığı açıklamada, çalışmanın amacını, “hızlı büyüyen cinsel sağlık alanındaki önemli çalışmaların ilerlemesine katkıda bulunmak” olarak açıkladı.

‘ARAŞTIRMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ’

Verilecek hibe hakkında konuşan Pornhub şirketinin başkan yardımcısı Corey Price, “Esas olarak biz insanların yapılacak araştırma sonucunda elde edilecek bilgilere ulaşmasını ve bu sayede daha sağlıklı bir seks hayatı olmasını istiyoruz. Gillath ve ekibi bunu başarmak için uğraşacak” dedi.

PornHub bünyesinde cinsel sağlık rehberi olarak çalışan Dr. Laurie Betito ise, “insanları pornografik içerik izlemeye iten gizemin aydınlatılmasında bir araç görevi görecek olan bu hibeyi memnuniyetle karşılıyoruz” yorumunda bulundu. “Seks doğal bir eylem olmasına rağmen hakkında hâlâ bilmediğimiz çok şey var” diyen Betito, “Cinsellik oldukça karmaşık, bu evrensel eylemi ve etkilerini daha iyi anlayabilmek için derinlemesine bir araştırmaya ihtiyacımız var. Bu hibe ile Profesör Gillath ve ekibi tarafından yapılacak muhteşem araştırmayı dört gözle bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

PornHub, bir süredir yapımcılığını üstlendiği filmlerde rol alan oyuncularının gelirlerini korumadığı ve bazı görüntülerin ücretsiz olarak gösterimine izin verdiği suçlanmaları ile karşı karşıya.

