Pornhub, insanlara 'bir araya gelin' çağrısı yaptı

Pornhub, gezegenin en büyük sorunu olan iklim değişikliği konusunda bir kampanya başlattı. İnternetin porno devi olan platform Asa Akira, Kira Noir, Sai Jaiden, Princess Haze ve Xev Bellringer gibi platformun tanınan isimlerinin rehberliğinde izleyicilere cinsellik ve kişisel zevk konularında eğitim veren yeni bir kanal oluşturdu.
Pornhub, kanaldaki videoların aldığı her izlenme için 2030 or Bust adlı çevresel girişime para bağışlayacak.
Porno yıldızı olan Kira Noir yeni kampanya hakkında “İnsanlara anlamlı bir konuda eğitim vereceğimiz için heyecanlıyız. İnsanlara zevk veren iki şeyi, seksi ve sürdürülebilirliği bir araya getirdik. Gezegeni kurtarmak için hepimizin işe koyulması ve bir araya gelmesi önemli” dedi.
2030 or Bust adlı inisiyatifin başındaki isim Laughlin Artz kampanya hakkında “İklim krizini sona erdirebilmek ve bunu yapmak için kolektif güce sahip olduğumuz için değil, aynı zamanda böylesi bir fark yaratmanın kolay, seksi ve eğlenceli olabileceğini göstermek için Pornhub ile işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.
Bu, Pornhub’ın gezegene yardım etmek için başlattığı ilk kampanya değil. 2019 yılında amatör çift Leolulu’nun dünyanın en kirli plajlarında seks yaptığı Dirtiest Porn Ever adlı kampanya duyurulmuştu. Kampanya, kirliliğin güzel bir manzarayı nasıl mahvedeceğini vurgulamak için izleyiciler başlangıçta çiftin mahrem bölgelerini göremeseler de, birkaç dakika sonra bölgeye gelen temizlik işçilerinin plajı temizlemesiyle birlikte çift tüm çıplaklığı ile sevişmeye başlar.
Bu kampanyada Pornhub her izleme için kar amacı gütmeyen ve plastik atıklarla insanların arasındaki ilişkiyi dönüştürerek okyanusların korunmasına yardımcı olmayı amaçlayan organizasyon Ocean Polymers’e bağış yapmıştı.