HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pornhub istismar suçlamasının ardından kullanıcıların yüklediği videoları yasakladı

Pornhub istismar suçlamasının ardından kullanıcıların yüklediği videoları yasakladı

09.12.2020 21:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pornhub istismar suçlamasının ardından kullanıcıların yüklediği videoları yasakladı

Dünyanın en çok ziyaret edilen yetişkin içerik sitelerinden Pornhub, yasa dışı videolar bulundurma suçlamasının ardından kurallarını değiştirdi.

Dünyanın en çok ziyaret edilen yetişkin içerik sitelerinden Pornhub, yasa dışı videolar bulundurma suçlamasının ardından kurallarını değiştirdi.

New York Times gazetesi 4 Aralık'ta yayınlanan bir makalede sitede çok sayıda çocuk istismarı ve tecavüz ilişkili video olduğunu aktarmıştı.

Gazetenin köşe yazarı Nicholas Kristof, sitede 18 yaş altındayken çekilmiş görüntüleri olan insanlarla konuştu. Onlardan biri de 14 yaşındayken erkek arkadaşına gönderdiği bir videonun siteye yüklendiğini söyleyen bir kişiydi.

Pornhub ise bu iddianın gerçeği yansıtmadığını öne sürdü fakat kullanıcıların yüklediği tüm videoları kaldırdı ve bundan sonra yalnızca onaylı hesapların video yükleyebileceğini söyledi.

Silinen videoların hızla geri yüklenebilmesine olanak sağlayan video indirme tuşu da kaldırıldı.

Bu adımlar, Visa ve Mastercard şirketinin Pornhub'a yönelik ödemeleri incelemeye almasının ardından geldi.

New York Times gazetesindeki makalede Kristof, bu iki şirketin Pornhub'a ödemeleri durdurmasının Pornhub'ı bu konuda adım atmaya zorlayabileceğini yazmıştı.

'Kaç yaşında olduğundan emin olmak imkansız'

Pornhub ücretsiz olarak kullanılabiliyor fakat ödeme yapan kullanıcılara daha kaliteli ve özel videolara erişim hakkı veriyor.

Şirket, "topluluğumuzu korumak için büyük adımlar atma sözü veriyoruz" dedi.

Kristof "Videodaki bir gencin 14 yaşında mı 18 yaşında mı olduğundan emin olmak imkansız. Bu yüzden ne Pornhub ne de başka bir site içeriklerin hangilerinin yasa dışı olduğunu bilemiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Pornhub'ın milyarlarca ziyaretçisi bulunuyor ve her yıl milyonlarca video yükleniyor.

Kristof makalesinde en çok videoların kolaylıkla indirilmesini ve ödeme şirketlerinin tepkisizliğini eleştirmişti.

Neler değişecek?

Bugün yürürlüğe giren yeni önlem ile yalnızca onaylanmış profesyonellerin video yüklemesine izin veriliyor.

Şirket yeni bir zorunlu rıza beyanı sistemi üzerinde çalıştıklarını ve bu sistemi hayata geçirdikten sonra tüm kullanıcıların video yüklemesine izin vereceklerini söylüyor.

Pornhub, siteden silinen videoların tekrar yüklenmesinin de özel bir video tespit uygulamasıyla engelleneceğini ve 2021'den itibaren şeffaflık raporları yayınlayacağını aktarıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı! Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı!
Koltuğuna oturmadan görevinden alındıKoltuğuna oturmadan görevinden alındı
Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak?Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Dilenciye bunu söyledi, bıçaklanarak öldürüldü

Dilenciye bunu söyledi, bıçaklanarak öldürüldü

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

AK Partili 3 ismin bedelli askerlik yapmasıyla ilgili flaş iddia

AK Partili 3 ismin bedelli askerlik yapmasıyla ilgili flaş iddia

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı

Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Putin bizzat yönetti! Rusya'dan balistik füze tatbikatı

Putin bizzat yönetti! Rusya'dan dev tatbikat

Fransa hükümeti Müslümanları hedef alan yasa tasarısını kabul etti

Fransa'da skandal yasa tasarısı kabul edildi

Koronavirüs aşılarını inceleyen Avrupa İlaç Ajansı siber saldırıya uğradı

Koronavirüs aşılarını inceleyen Avrupa İlaç Ajansına saldırı

Ukrayna’da küçük uçak düştü : 1 ölü

Ukrayna’da küçük uçak düştü : 1 ölü

Tanzanya'da bakan yardımcısı, yemin metnini okuyamayınca görevden alındı

Koltuğuna oturmadan görevinden alındı

Kanada, Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi

Kanada Pfizer aşısına onay verdi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.