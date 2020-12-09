Pornhub istismar suçlamasının ardından kullanıcıların yüklediği videoları yasakladı

Dünyanın en çok ziyaret edilen yetişkin içerik sitelerinden Pornhub, yasa dışı videolar bulundurma suçlamasının ardından kurallarını değiştirdi.

New York Times gazetesi 4 Aralık'ta yayınlanan bir makalede sitede çok sayıda çocuk istismarı ve tecavüz ilişkili video olduğunu aktarmıştı.

Gazetenin köşe yazarı Nicholas Kristof, sitede 18 yaş altındayken çekilmiş görüntüleri olan insanlarla konuştu. Onlardan biri de 14 yaşındayken erkek arkadaşına gönderdiği bir videonun siteye yüklendiğini söyleyen bir kişiydi.

Pornhub ise bu iddianın gerçeği yansıtmadığını öne sürdü fakat kullanıcıların yüklediği tüm videoları kaldırdı ve bundan sonra yalnızca onaylı hesapların video yükleyebileceğini söyledi.

Silinen videoların hızla geri yüklenebilmesine olanak sağlayan video indirme tuşu da kaldırıldı.

Bu adımlar, Visa ve Mastercard şirketinin Pornhub'a yönelik ödemeleri incelemeye almasının ardından geldi.

New York Times gazetesindeki makalede Kristof, bu iki şirketin Pornhub'a ödemeleri durdurmasının Pornhub'ı bu konuda adım atmaya zorlayabileceğini yazmıştı.