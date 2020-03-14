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Pornhub premium içeriklerini ücretsiz yapacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.03.2020 15:25 | Son Güncelleme

Yetişkinlere hitap eden ancak ülkemizde erişim engeli ile engellenen Pornhub, coronavirus için ilginç bir karar aldığını duyurdu.

Pornhub premium içeriklerini ücretsiz yapacak

Türkiye gibi önlem almadığı için maalesef ki 800’den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve Çin’den sonra 12.462 vaka ile dünyada en çok vakanın görüldüğü İtalya, karantina kapsamında sıkı önlemleri geç de olsa aldı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, kuzeydeki bölgelerde ilan edilen kırmızı bölgeye için yeni açıklama yaptı. Başkan; “Artık kırmızı bölge yok, 1. bölge, 2. bölge yok. İtalya’nın tamamı koruma altındaki bölge.” ifadelerini kullandı. Bu ifadenin ardından İtalya genelinde insanların evden dışarı gerekmedikçe çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Ülke genelini karantina altına alan İtalya hükümeti geç de olsa önlem alacak gibi görünüyor. Durum böyleyken, İtalya’da herkes evlere hapsolmuş durumdayken, yetişkin içerikli site olan Pornhub’dan oldukça ilginç bir açıklama geldi. Pornhub’ın belirttiğine göre; İtalya’da yaşayan herkes için premium içerikler ücretsiz olarak.

Pornhub‘ın premium üyelik kapsamında 1080P ve 4K çözünürlüğün yanında farklı içeriklerin de olduğu söyleniyor. VPN ile ülkesini İtalya yapanlar da bu hizmetten yararlanabiliyor. Ancak Premium içerikler için siteye üye olmanız gerektiğini belirtelim.

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