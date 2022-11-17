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Porno bağımlısı erkek arkadaşını ifşa etti! Bu durum tüm hayatı mahvediyor

17.11.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Porno bağımlılığı tüm yaşamı etkileyebilen tehlikeli bağımlılıklar arasında bulunuyor. Birçok kişi inkar etse de yapılan araştırmalara göre toplumun yarısından fazlasının hayatında en az bir kere porno izlediği öğrenildi. Porno izleyen erkek arkadaşını ifşalayan genç kadın seksologlardan bu konuyla ilgili öneri aldı.

Porno bağımlısı erkek arkadaşını ifşa etti! Bu durum tüm hayatı mahvediyor

Porno izlemek genellikle ergenlik döneminde başlayarak kişinin cinsel ihtiyaçlarını kendi kendine gidermesini sağlar. Porno izlemek ve mastürbasyon yapmak başlarda önemsiz olarak görülse de bu durumun her gün tekrarlaması ve mevcut ilişkiye zarar vermesi çok kötü sonuçların gelişmesine neden olabilmektedir. Seksologlar porno bağımlılığının kişiyi gerçek dünyadan uzaklaştırdığını belirterek uyarıyor.

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Bu durumlarda birçok kişi porno bağımlısı olduğu reddediyor. Ancak uzmanlardan destek almaları gerekiyor. New York Post gazetesinde Sevgili Abby köşesinde öneri arayan bir kişi erkek arkadaşının porno bağımlısı olduğunu belirterek bu konu hakkında ne yapması gerektiğini sordu.

"BAĞIMLI OLDUĞUNU REDDEDİYOR"

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Kadın, "Dört yıldır erkek arkadaşımla birlikteyim. O yıllar boyunca porno bağımlılığı kazandı. Bağımlı olduğunu kabul etmeyi reddediyor ve bunun tamamen normal olduğu konusunda ısrar ediyor. Genelde yargılayacak biri değilimdir ama bu, cinsel yaşamımızı etkileyecek bir noktaya geldi. En son ne zaman onun bütün günü porno izleyerek geçirmesiyle başlamayan bir anımız olduğunu hatırlayamıyorum. " dedi.

"ALDATILMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

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"Kulağa ne kadar saçma gelse de aldatılmış gibi hissediyorum. Bu yüzden vücut imajımla mücadele ediyorum. Onun seks hayatımıza odaklanması için asla yeterince yeterli olmayacağımı hissediyorum. Pornoyla nasıl rekabet edebilirim? "

SORUN SİZLE İLGİLİ DEĞİL

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Abby, "Erkek arkadaşınıza, pornoya olan güveninin özgüveninizi olumsuz etkilediğini ve bu nedenle artık onunla ilişki kurmak istemediğinizi söyleyin. Size âşıksa ve sorun üzerinde çalışmaya istekliyse, kullanabileceği kaynaklar vardır. Sorunu çözmeye yanaşmazsa bunun sizin çekicilik seviyenizle hiçbir ilgisi olmadığını kabul edin ve yolunuza devam edin." dedi.

FAZLA PORNO CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU YARATABİLİR

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Seksologlara göre, porno bağımlılığı cinsel işlev bozukluğu yaratıyor. Cinsel hayatlarının büyük çoğunluğunu, sonsuz ve sürekli değişen, yoğun tahrik edici cinsel imgeleri arayarak, seyrederek ve bundan zevk alarak geçiren erkeklerin - her yeni görüntüyle taze bir adrenalin ve dopamin sarsıntısı yaşadıklarını ve zamanla gerçek hayattaki partnerleri tarafından yaratılan heyecanları yetersiz bulduklarını belirtti.

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porno ilişki sorunları bağımlılık tehlike seksolog

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