Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu! Uzmanlar uyardı: Gençler havalı olduğunu düşünüyor ama çok zararlı...

Yakın zamanda yapılan araştırmalar, kadınlar arasında cinsel sağlıkla ilgili sorunların ciddi şekilde artığını ortaya çıkardı. Uzmanlar bu artışı internet üzerinden porno izlemekle ilişkili olduğunu söylüyor. Erkeklerin müstehcen içerik izlemesi ve bunun neden olabileceği erektil disfonksiyon ve depresif bozukluklar dahil olmak üzere potansiyel zararlar hakkında ciddi endişeler yer alıyor. Şimdiye kadar erkekler üzerinde durulmuş olsa da son anketler kadınlar arasında da ciddi bir sorun olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar artık pornografiyi izlemenin kadınlara verebileceği zarar konusunda alarm veriyor.

"HAYATIM MAHVOLDU"

Hollanda’da yaşayan Kristel Koppers, internette pornografi izlemenin hayatını olumsuz etkilediğini söyledi. Daily Mail’e konuşan 29 yaşındaki kadın, çevrimiçi olarak müstehcen videolar izlemenin bir dizi rahatsız edici semptoma yol açtığını söyledi. Şu anda Hollanda’da yaşayan ve insan kaynakları departmanında çalışan Koppers, “İnternette gördüğüm cinsel görüntülerin geri bildirimleriyle periyodik olarak dikkatim dağıldığı için cinselliğe konsantre olmakta zorlandığımı fark ettim” diyor.

Günlük hayattan koptuğunu ve eşiyle evliliğinin de sallantıya girdiğini söyleyen genç kadın, yaşadığı her şeyi istemsiz şekilde izlediği porno filmleri ile bağdaştırmaya başladığını dile getirdi.

KADINLAR SEVİŞMEK İSTEMİYOR

The Mail on Sunday gazetesine konuşan uzmanlar, pornonun etkisinin giderek daha fazla genç kadını sağlıklı cinsel yaşamdan mahrum bıraktığı konusunda uyardı. Son araştırmalar, 18 ila 24 yaş arasındaki kadınların, on yıl önceki kadınlardan yüzde 20 daha az seks yaptığını gösteriyor.

Cinsel sağlık hizmetleri, yakınlık sorunları yaşayan, seks sırasında acı çeken ve libidoları düşen genç kadınlarla dolup taşarken bunların tümü, çevrimiçi pornografi izlemedeki keskin artışla bağlantılı olarak görülüyor.