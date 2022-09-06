HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu! Uzmanlar uyardı: Gençler havalı olduğunu düşünüyor ama çok zararlı...

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu! Uzmanlar uyardı: Gençler havalı olduğunu düşünüyor ama çok zararlı...

06.09.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre porno izleyicilerinin 3’te birini kadınlar oluşturuyor. Genç kadınlar arasında ciddi bir cinsel içerikli film izleme popülasyonu olduğu ortaya çıktı. 29 yaşındaki Kristel Koppers ise porno izleme bağımlısı bir genç kadın. Kadının itirafları büyük yankı uyandırırken, uzmanlardan porno izleme bağımlılığı üzerine ciddi uyarılar geldi.

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu! Uzmanlar uyardı: Gençler havalı olduğunu düşünüyor ama çok zararlı...

Yakın zamanda yapılan araştırmalar, kadınlar arasında cinsel sağlıkla ilgili sorunların ciddi şekilde artığını ortaya çıkardı. Uzmanlar bu artışı internet üzerinden porno izlemekle ilişkili olduğunu söylüyor. Erkeklerin müstehcen içerik izlemesi ve bunun neden olabileceği erektil disfonksiyon ve depresif bozukluklar dahil olmak üzere potansiyel zararlar hakkında ciddi endişeler yer alıyor. Şimdiye kadar erkekler üzerinde durulmuş olsa da son anketler kadınlar arasında da ciddi bir sorun olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar artık pornografiyi izlemenin kadınlara verebileceği zarar konusunda alarm veriyor.

iStock-172459857

"HAYATIM MAHVOLDU"

Hollanda’da yaşayan Kristel Koppers, internette pornografi izlemenin hayatını olumsuz etkilediğini söyledi. Daily Mail’e konuşan 29 yaşındaki kadın, çevrimiçi olarak müstehcen videolar izlemenin bir dizi rahatsız edici semptoma yol açtığını söyledi. Şu anda Hollanda’da yaşayan ve insan kaynakları departmanında çalışan Koppers, “İnternette gördüğüm cinsel görüntülerin geri bildirimleriyle periyodik olarak dikkatim dağıldığı için cinselliğe konsantre olmakta zorlandığımı fark ettim” diyor.

Günlük hayattan koptuğunu ve eşiyle evliliğinin de sallantıya girdiğini söyleyen genç kadın, yaşadığı her şeyi istemsiz şekilde izlediği porno filmleri ile bağdaştırmaya başladığını dile getirdi.

iStock-154933354

KADINLAR SEVİŞMEK İSTEMİYOR

The Mail on Sunday gazetesine konuşan uzmanlar, pornonun etkisinin giderek daha fazla genç kadını sağlıklı cinsel yaşamdan mahrum bıraktığı konusunda uyardı. Son araştırmalar, 18 ila 24 yaş arasındaki kadınların, on yıl önceki kadınlardan yüzde 20 daha az seks yaptığını gösteriyor.

Cinsel sağlık hizmetleri, yakınlık sorunları yaşayan, seks sırasında acı çeken ve libidoları düşen genç kadınlarla dolup taşarken bunların tümü, çevrimiçi pornografi izlemedeki keskin artışla bağlantılı olarak görülüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştıAradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı
Milyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalarMilyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalar
Kürtçe türkülere eşlik edip, halay çektiKürtçe türkülere eşlik edip, halay çekti
Anahtar Kelimeler:
porno
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ortalık karıştı! Erden Timur'dan maç sonu canlı yayın "TFF'ye gideceğiz..."

Ortalık karıştı! Erden Timur'dan maç sonu canlı yayın "TFF'ye gideceğiz..."

Milyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalar

Milyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalar

Benzine ve motorine zam! LPG'ye indirim geldi

Benzine ve motorine zam! LPG'ye indirim geldi

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

Ünlü ekonomistin analizi Avrupa ülkesinin gündemine oturdu! "Facia" diyerek açıkladı: Yoksulluk, iflaslar...

Ünlü ekonomistin analizi Avrupa ülkesinin gündemine oturdu! "Facia" diyerek açıkladı: Yoksulluk, iflaslar...

Belediye otoparkında cinayet! Kanlar içinde bulundu

Belediye otoparkında cinayet! Kanlar içinde bulundu

İlginizi Çekebilir

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.