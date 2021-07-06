HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Porno film yıldızının feci ölümü! 22 katlı binadan düştü, elindeki not dikkat çekti

Porno film yıldızının feci ölümü! 22 katlı binadan düştü, elindeki not dikkat çekti

06.07.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kris the Foxx takma adıyla bilinen porno film oyuncusu Kristina Lisina'nın Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki bir binanın 22. katından düşerek feci şekilde öldüğü açıklandı. OnlyFans'ta da fotoğraflarını satarak para kazandığı bilinen Lisina'nın ölümü araştırılırken, genç kadının elinde bir de not bulundu.

Porno film yıldızının feci ölümü! 22 katlı binadan düştü, elindeki not dikkat çekti

Yetişkin film yıldızı Kristina Lisina (Kris the Foxx) bir binanın 22. katından düşerek öldü. Lisina'nın elinde "Her zaman kalbimdesin” sözlerinin yazılı olduğu bir para bulundu.

Kris the Foxx ismi ile bilinen yetişkin film yıldızı Kristina Lisina, St. Petersburg’da bir binanın 22. katından düşerek öldü. Polis, yıldızın şüpheli ölümü hakkında soruşturma başlattı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

New York Post’un haberine göre polis henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. East2West News ise yıldızın elinde “Her zaman kalbimdesin” sözlerinin yazılı olduğu bir paranın bulunduğunu bildirdi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Güvenlik kamerası görüntülerinden Lisina’nın cips yiyerek binaya girdiği ve düştüğü anlar tespit edildi.

Screenshot_13

Anonim bir kaynak, Lisina'nın son zamanlarda yakınlarına yalnız olduğunu söylediğini anlattı.

Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızlarıGizemli bir şekilde ölen porno yıldızları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuvalette acı sürpriz! Piton penisinden ısırdı, dehşeti yaşattıTuvalette acı sürpriz! Piton penisinden ısırdı, dehşeti yaşattı
PARTNER43 yaşındaki Deniz, kusursuz fiziğinin sırrını verdi! Her gün aynı sebzenin suyunu içiyor43 yaşındaki Deniz, kusursuz fiziğinin sırrını verdi! Her gün aynı sebzenin suyunu içiyor
11 yaşındaki çocuk üniversitenin fizik bölümünü bitirdi11 yaşındaki çocuk üniversitenin fizik bölümünü bitirdi
Anahtar Kelimeler:
porno Rusya OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

Bakan Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Dr. Öz'ün kızı Bodrum'da aşka geldi! Öpmeye doyamadı

Dr. Öz'ün kızı Bodrum'da aşka geldi! Öpmeye doyamadı

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.