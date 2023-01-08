HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Porno izlemeden önce tekrar düşünün! Zararları göz korkutucu

Porno izlemeden önce tekrar düşünün! Zararları göz korkutucu

08.01.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik üzere bilmediğimiz birçok konu bulunuyor. Toplumda birçok kişi ergenlik yaşlarından itibaren porno izliyor. Pornodan öğrenilen bilgilerin doğru olduğu düşünülüyor. Ancak cinsel içerikli videolar ve görseller cinselliğe zarar verebiliyor. Üstelik zararları sadece cinsellikle sınırlı kalmıyor. İşte pornonun şaşırtan zararları...

Porno izlemeden önce tekrar düşünün! Zararları göz korkutucu

Porno çok eski yıllardan beri merak uyandıran ve tek başına cinsellik yaşamak isteyen kişilerin sık sık başvurduğu bir yöntem olarak biliniyor. Ancak internetin sınırsız kullanımı ile birlikte artan cinsel içerikli paylaşımlar çok küçük yaşlardaki çocukların bile bu görüntülere maruz kalmasına sebep olabiliyor. Porno izlemenin zararları internet üzerinden sıklıkla araştırılan konular arasında bulunuyor.

PORNO İZLEMENİN ZARARLARI

GERÇEK DÜNYADAN UZAKLAŞTIRIYOR

Ekran görüntüsü 2023-01-08 132805

Çok fazla porno izlemek seks hakkında gerçekçi olmayan beklentilere yol açabiliyor. Porno genellikle seksi abartılı veya gerçekçi olmayan bir şekilde tasvir eder ve eğer birisi düzenli olarak bu tür içeriklere maruz kalırsa, seksin böyle olması gerektiğine inanmaya başlayabilir. Bu, gerçek hayattaki cinsel karşılaşmalarda hayal kırıklığına veya hüsrana yol açabileceği gibi, sağlıklı ilişkiler kurma ve sürdürmede zorluklara da yol açabilir.

CİNSEL UYARANLARA KARŞI DUYARSIZLAŞTIRIYOR

Yeni Proje - 2022-09-28T082209.864

Diğer bir potansiyel sorun, sık porno tüketiminin cinsel uyaranlara karşı duyarsızlaşmaya yol açabilmesidir. Bu, zamanla aynı uyarılma düzeyine ulaşmak için daha yoğun veya aşırı porno gerektirebileceği anlamına gelir. Bu, kişinin ruh sağlığı ve ilişkileri üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabilecek daha aşırı veya rahatsız edici içerik arama döngüsüne yol açabilir.

DİKKAT DAĞINIKLIĞINA YOL AÇIYOR

Ekran görüntüsü 2023-01-08 132605

İnsan vücudunu gözle görülür bir biçimde etkileyebilen pornografik görüntülerin fazla izlenmesi beynin çalışma düzenini etkileyebilecek bir hale getirebilir. Dolayısıyla fazla porno izlemek dikkat eksikliğine sebep olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faydaları inanılmaz! İltihabı bitirir, kolesterolü düşürürFaydaları inanılmaz! İltihabı bitirir, kolesterolü düşürür
Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"
Meteorolojiden heyecanlandıran rapor... 41 ile kar geliyorMeteorolojiden heyecanlandıran rapor... 41 ile kar geliyor
Anahtar Kelimeler:
porno seks Cinsellik dikkat dağınıklığı cinsel zarar

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

0850'li numaralardan gelen aramalarla ilgili yeni düzenleme!

0850'li numaralardan gelen aramalarla ilgili yeni düzenleme!

Bir il bu dehşeti konuşuyor! "Eşime mesaj attın"

Bir il bu dehşeti konuşuyor! "Eşime mesaj attın"

İYİ Parti'den o isme yeşil ışık!

İYİ Parti'den o isme yeşil ışık!

Kahvaltıda yenilen en kötü gıda: Zararları dudak uçuklatıyor

Kahvaltıda yenilen en kötü gıda: Zararları dudak uçuklatıyor

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Penis boyu ölçüyorum" deyince... Bomba anlar

"Penis boyu ölçüyorum" deyince... Bomba anlar

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.