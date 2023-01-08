Porno izlemeden önce tekrar düşünün! Zararları göz korkutucu

Porno çok eski yıllardan beri merak uyandıran ve tek başına cinsellik yaşamak isteyen kişilerin sık sık başvurduğu bir yöntem olarak biliniyor. Ancak internetin sınırsız kullanımı ile birlikte artan cinsel içerikli paylaşımlar çok küçük yaşlardaki çocukların bile bu görüntülere maruz kalmasına sebep olabiliyor. Porno izlemenin zararları internet üzerinden sıklıkla araştırılan konular arasında bulunuyor.

PORNO İZLEMENİN ZARARLARI

GERÇEK DÜNYADAN UZAKLAŞTIRIYOR

Çok fazla porno izlemek seks hakkında gerçekçi olmayan beklentilere yol açabiliyor. Porno genellikle seksi abartılı veya gerçekçi olmayan bir şekilde tasvir eder ve eğer birisi düzenli olarak bu tür içeriklere maruz kalırsa, seksin böyle olması gerektiğine inanmaya başlayabilir. Bu, gerçek hayattaki cinsel karşılaşmalarda hayal kırıklığına veya hüsrana yol açabileceği gibi, sağlıklı ilişkiler kurma ve sürdürmede zorluklara da yol açabilir.

CİNSEL UYARANLARA KARŞI DUYARSIZLAŞTIRIYOR

Diğer bir potansiyel sorun, sık porno tüketiminin cinsel uyaranlara karşı duyarsızlaşmaya yol açabilmesidir. Bu, zamanla aynı uyarılma düzeyine ulaşmak için daha yoğun veya aşırı porno gerektirebileceği anlamına gelir. Bu, kişinin ruh sağlığı ve ilişkileri üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabilecek daha aşırı veya rahatsız edici içerik arama döngüsüne yol açabilir.

DİKKAT DAĞINIKLIĞINA YOL AÇIYOR

İnsan vücudunu gözle görülür bir biçimde etkileyebilen pornografik görüntülerin fazla izlenmesi beynin çalışma düzenini etkileyebilecek bir hale getirebilir. Dolayısıyla fazla porno izlemek dikkat eksikliğine sebep olabilir.



