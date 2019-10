Tüm bildiklerinizi unutun! Bu içerikler kadınların 'çok hoşuna gidecek'

"Seks, insanların bir araya geldikleri ve harika zaman geçirdikleri bir şey olmalı."

Benzer şekilde düşünen isimlerden biri de The Hot Bed podcast serisinin sunucularından ve "More Orgasms Please" kitabının yazarlarından Lisa Williams:

"Okurlarımız ve dinleyicimiz, internette buldukları pornoların kendi deneyimlerini yansıtmadığını söylüyor. Kadınların cinsel ilişkiden aldığı zevki, arzularını veya nasıl olduğunu temsil etmiyor."

Williams, internetteki "ana akım pornonun hala bazı eski ve tüketilmiş fikirlere saplanıp kaldığını" belirtiyor.

INSTAGRAM VE 'GÖLGE BANLAMA'

Her ne kadar Erika Lust, çektiği filmleri tanıtmak için sosyal medyayı kullanıyor olsa da, bu çalışmalara ve diğer erotik sanatçıların işlerine ulaşmak için epey bir çaba sarf etmek gerekiyor.

Erika Lust, bu durumun sosyal medya platformlarının bu tarz içeriklere karşı olumsuz bir önyargısı olmasına ve bunları yasaklamasına bağlıyor.

Lust, Instagram hesabının ve gönderilerinin, "cinsel içerik" taşıdığı gerekçesiyle belli bir paylaşım sitesinde içeriğin tamamen ya da kısmen engellenmesi anlamına gelen "gölge banlamaya" (shadow ban) maruz kaldığını söylüyor.