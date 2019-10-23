Tüm bildiklerinizi unutun! Bu içerikler kadınların 'çok hoşuna gidecek'

Lust, kadınların da en az erkekler kadar porno izlemekten hoşlandığını ancak "ortalıkta olan porno materyallerin önemli bir kısmının kadın cinselliğini pek önemsemeyen erkekler tarafından üretildiğini" söylüyor:

"Çektiğim filmlerle, alıştığımız pornoların alternatifi olduğunu göstermeye çalışıyorum."

'MAÇO PORNO' İNSANIN İÇİNDEKİ İSTEĞİ KAÇIRIYOR

Dünyanın en büyük porno sitesi PornHub'ın 2018 yılı verilerine göre, dünya çapında saniyede bir 1000 arama gerçekleşiyor.

Ancak, Lusk'a göre, internet üzerinden rahatlıkla erişilebilen cinsel içeriklerin önemli bir kısmı pornonun yavan bir versiyonunu gösteriyor: Kadının zevk alıp almamasını ve bazen de saygınlığını korumayı umursamayan "maço bir adamın" zevk maceraları.

Lust, birçok porno sitesinde atılan başlıkların bile seksi ya da uyarıcı olmaktan uzak, aksine insanın içindeki isteği de kaçıran nitelikte olduğunu savunuyor:

"Bu web sitelerinde bulunan pornoların çok büyük bir kısmının temsil ettiği cinsellik bana uymuyor. Ben kendi çektiğim filmlerde cinsel ilişki yoluyla herkesin eşit derecede zevk alabileceğini göstermek istiyorum.