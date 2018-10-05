Porno yıldızı Daniels'ten olay Trump iddiası!

ABD Başkanı Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini öne süren porno film yıldızı Stormy Daniels, Trump ile yaşadığı ilişkinin ayrıntılarından bahsetti. Daniels, "Trump ile yaşadığım cinsel ilişki sırasında ölmek için dua ettim." dedi.

Daniels, Trump'ın ilişkiye girmeden önce kendisine dergi vurmasını istediğini belirterek, "Arkasını döndü ve pantolonunu biraz aşağı indirdi. Altında iç çamaşırı falan vardı ve ben ona dergiyle birkaç şaplak attım." ifadelerini kullandı.

"ÖLMEK İÇİN DUA ETTİM"



Trump' ile yaşadığı cinsel ilişkinin kabusa döndüğünü söyleyen Daniels, "Cinsel ilişki benim için kabusa döndü. Cinsel ilişki sırasında ölmek için dua ettim." ifadelerini kullandı.

