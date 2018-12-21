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Porno yıldızı havalimanında tutuklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.12.2018 14:45 | Son Güncelleme

Yetişkin filmlerde rol alan 31 yaşındaki Katrina L. Danforth, ABD'nin Washington eyaletindeki bir havalimanında kiralık katil tuttuğu gerekçesiyle tutuklandı.

Porno yıldızı havalimanında tutuklandı

Yetişkin film yıldızı Katrina L. Danforth, geçtiğimiz çarşamba günü ABD'nin Washington eyaletindeki Spokane Uluslararası Havalimanı'ndan Florida eyaletine seyahat edeceği sırada tutuklandı.

Danforth'un kiralık katil tutarak adam öldürmeye teşebbüs sebebiyle tutuklandığı açıklandı.

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Sahne adı Lynn Pleasant olan Danforth'un adı H.R. olarak açıklanan bir kişiyi öldürmek için 20 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında çeşitli telefon görüşmeleri yaptığı ve kiralık katil aradığı belirtiliyor.

Suçlamalar sebebiyle hakkında 10 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para cezaları istenen Danforth, 21 Aralık günü hakim karşısına çıkacak.


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